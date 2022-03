Exatlon Hungary All Star: Gelencsér Tímea újra feltűnik a műsorban

Elárulta, hogy a vetélkedő miatt utazott a Dominikai Köztársaságba.

Gelencsér Tímea nemrég Instagram-oldalán posztolt egy fotót, amin a repülőtéren pózolt és azt kérte követőitől, tippeljék meg, hova utazik. Akkor még nem árulta el, mi az úti cél, most viszont kiderült, hogy nem nyaralni ment, hanem vissza a Dominikai Köztársaságba, ahol az Exatlon Hungary legújabb évada, az All Star forgatása zajlik. Az idei szériában az előzőekhez képest most először nem szerepel Gelencsér, mint riporter, ugyanis a helyét Nagy Réka vette át, aki Monoki Lehel műsorvezető mellett dolgozik.

Azt még nem árulta el, hogy melyik adásban tűnik fel és pontosan mi lesz a szerepe, csak leült a műsor logójához egy fotó erejéig pózolni.