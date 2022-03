Zenei karrier G.w.M-mel, divatfotózás Lakatos Márkkal — ez történt a ValóVilág szereplőivel

Február 27-én volt egy éve, hogy véget ért a ValóVilág jubileumi évada. Ennyi idő elteltével úgy néz ki, mindössze egy játékosnak sikerült számottevő karriert építenie a realityből. Lássuk, melyik villalakóval mi történt azóta.

Egy éve ért véget a ValóVilág tizedik évada. A széria nyertese, VV Vivi mostanában hétvégente hátizsákkal járja Európát, és már túl van a plasztikai műtéten, amire mindig is vágyott. Rajta kívül jó páran zenével kezdtek foglalkozni. A közösségi médiás megjelenéseiket és a bulvárhíreket végigböngészve megpróbáltuk összegyűjteni, mi történt a villalakókkal a műsor óta.

VV Moh

Nem telt el sok idő a ValóVilág fináléja után, amikor Moh úgy döntött, dobja nevéből a VV előtagot. Ennek az volt a rizikója, hogy sokan (többek között mi is) csak nehezen bukkantunk rá új, már saját néven futó oldalára. Ettől eltekintve nyomon lehet követni Moh, azaz Szlépka Armand életét azóta is: a döntő után nagyjából két hónappal például hidrogénszőke hajjal pózolt oldalán, kicsit olyan hatást keltve, mint akit egy átalakító műsorban turbóztak fel. Új külsejével részt vett egy divatfotózáson is Lakatos Márkkal; akkor azt gondoltuk, a hirtelen imidzsváltás mögött talán az lehet, hogy felcsap rappernek, legalábbis csak ezzel tudtuk megmagyarázni a bő, réteges, kirívó ruháit. Kiderült, nem álltunk távol az igazságtól, ugyanis Szlépka Armand még tavaly két dalt is kiadott többedmagával, amelyekhez szerencsére klip is társult. Az elsőben leginkább egy panel erkélyén, hat másik férfival összekapaszkodva rappeli a szöveget, de felbukkan motoron üldögélve, és láthatjuk egy közepesen lélegzet-elállító autós mutatványban is. Ebben a bizonyos jelenetben a saját tengelye körül forgó autó ablakából pattan ki Szlépka, majd lendületből érkezve rappelni kezd.

A másik – stúdióban forgatott – videó nem ennyire extrém. Az egyik kedvenc visszatérő elemünk, ahogy alulnézetből veszi a szereplőket a kamera, pont úgy, ahogy a külföldi sztárok, például Bella Hadid vagy Dua Lipa is szeretik fotózni magukat.

VV Merci

Ma már csak Cedes néven fut a ValóVilágból megismert Merci, aki a műsorban a fináléig jutott. Még a villában határozta el, hogy beindítja zenei karrierjét, raptudását pedig nekünk mutatta meg először, amikor interjút készítettünk vele a döntőn. Ezen felül nehéz kézzelfogható információt kihámozni Instagram-oldaláról, mivel a (cikkünk írásakor épp) negyvenhárom posztból szinte mindegyik szelfi; illetve az sem segít, hogy letiltotta a kommenteket. A pózolós, néha félmeztelen képeket elnézve nem teljesen egyértelmű, hogy influenszerkedés-e a célja, azt viszont biztosan tudjuk, hogy zenei karrierjét a Kulcsár Edina miatt mostanában felkapott rapper, G.w.M lemezkiadója karolta fel. Két videóklipet jegyez eddig, ezek a Tedd be! és a Lesz@rom című dalokhoz készültek. Merci a ValóVilág óta bepasizott, amiről csak amiatt teszünk említést, mert lényegében végigszenvedte a villalétet Moh miatt, akibe szerelmes volt.

VV Bálint

A ValóVilág óta Filipánics Bálint az egyetlen játékos, aki valamelyest benne maradt a csatorna vérkeringésében. A műsor után a celebek táborát erősítette a Survivorben; ahol már csak azért is kíváncsiak voltak rá a nézők, mert kialakulni látszott egy romantikus szál közte és egy civil játékos, Zsófi között. Végül Bálint az Instagram-oldalán nyugtatta meg a nézőket: közölte, hogy barátnője van, akivel közös fotót posztolt, és akiről egyértelműen megállapítható, hogy nem Zsófi. Bálint még a ValóVilágban árulta el, hogy műsorvezetői ambíciói vannak – ezt a tervét egyelőre nem tudta megvalósítani. Ettől függetlenül nagyon úgy fest, az RTL Klub hosszú távra tervez vele, mivel hamarosan visszatér az Éjjel-nappal Budapestbe, ahol korábban is szerepelt már. Filipánics szerelmi élete iránt továbbra is nagy az érdeklődés, emiatt a Reggeliben Valentin-napon kérdezgették a barátnőjéről, akivel augusztusban jött össze, és aki három hónapra Kínába költözött a munkája miatt. Instagram-oldalán elég sokáig kell lefelé görgetni ahhoz, hogy kiderüljön, valaha szerepelt a ValóVilágban; nevéből is már rég kikopott a VV előtag, bemutatkozó szövegében pedig a Survivort tünteti fel, mint a műsort, amiben szerepelt.

VV Mercédesz

A tizedik ValóVilág első kiesőjére érthetően kevésbé emlékszünk, viszont Mercédesz tiszavirág-életű pályafutása a játékban mégis emlékezetes, mert nem a szokásos párbaj alapján esett ki a műsorból, hanem egy nyakatekert szavazásnak köszönhetően, amelyben azt a kérdést tették fel a nézőknek, hogy szerintük melyik játékos generálja a legkevesebb sztorit a villában. Előre senki sem tudta, hogy az utolsó helyen álló személynek távoznia kell a villából, így mielőtt bármit is mondhatott volna, már ki is tették Mercédesz szűrét. A műsor óta, ahogy a legtöbb szereplő esetében, nála is főként Instagram-oldalából tudunk tájékozódni; Mercédesz pedig szinte csak az utazásairól tesz említést a profilján. Egy nagy változás történt vele a műsor óta: tavaly Amerikába, azon belül is Floridába költözött. Azt azonban már elfelejtette követői orrára kötni, hogy miért döntött így, és mihez kezd a másik kontinensen.

VV Gina

VV Gina, azaz Fehér Georgina Instagram-oldala – a nyertes Viviével ellentétben – még mindig a VV jelzővel fut, aminek egy haszna biztosan van: sokkal egyszerűbb megtalálni a közösségi oldalon, mint mondjuk Moh-t. A műsor óta sikerült összeszednie húszezer követőt (összehasonlításképp: a nyertes Vivit 59 ezren követik), reklámok és promóciók nem találhatók az oldalán, influenszerré tehát nem vált, ellenben végignézhetünk róla 115 posztot, amelyeken többnyire ugyanabban a pózban, ugyanolyan arckifejezéssel és szögből készült fotókon látható. A műsorba munkanélküliként jelentkezett, az viszont közösségi oldalából egyáltalán nem derül ki, mivel foglalkozik mostanában – vagy úgy egyáltalán. Néha azonban olvashatunk tőle egy-egy életbölcsességet, ezeket magunkkal vihetjük útravalóként.

VV Vivi

A ValóVilág nyertese, Szilágyi Vivien a fináléban arról beszélt, a 36 millió forintos nyereményből az első dolog, amire költeni szeretne, egy mellműtét. Még a villában eldöntötték VV Robival, hogy a játék után is segítik egymást anyagilag, ami úgy nézett ki, hogy Vivi egy bizonyos összeggel megtámogatta Robi autóvásárlási terveit. Mindezt nemrég a Reggeliben mondták el, ahová azért hívták őket, hogy meséljenek kicsit arról, mi történt velük az elmúlt egy évben. VV Viviről kiderült, hogy újabban minden hétvégén Európát járja a barátaival, eddig már volt Párizsban, Belgiumban, Ciprusban és Milánóban. Tudatosan költ a nyereményéből, nem tapsolja el, emellett rengeteget dolgozik Martfűn a családi vállalkozásukban, amit anyjával közösen visznek. Korábban azt tervezgette, hogy saját szórakoztató és párkereső műsort indít Vivien show címen. Egy ideig úgy tűnt, az ötlet meg is valósul, mivel weboldalt is létrehozott, és azt ígérte, hogy Moh, Bálint és Robi is szerepelni fognak a műsorban. A koncepció viszont minden bizonnyal nem forrott ki teljesen, mivel a terv (egyelőre?) meghiúsult.

VV Robi

Ollári Róbert bejutott a ValóVilág fináléjába, és azóta is szoros barátságot ápol a nyertes Viviennel. Bálint mellett őt is láthattuk még egy darabig a képernyőn, ugyanis az RTL Klubon futó A Konyhafőnök VIP-ben megmérettette magát, bár viszonylag hamar kiesett; a legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor elvágódott a konyhakövön. Instagram-oldaláról kiderül, hogy borbélyként és pultosként dolgozik. Profilja első ránézésre hozza a klasszikus influenszer-elemeket: megszerkesztett/retusált fotókon lazán a hajába túr, vagy sejtelmesen a távolba tekint, tetten érhető az egységesített színvilág, és felbukkan egy-egy reklám is. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy Ollári is influenszerként keresi (vagy szeretné keresni) a kenyerét. Sok követőt bevonzhatnak a félmeztelen vagy éppen feszítős fotók, feltéve, ha a rajongóknak bejön, ha valaki az összes fotóján ugyanazzal az arckifejezéssel látható.

VV Virág

A tizedik szériában Virág kapcsán hamar kiderült, hogy szeret énekelni, amit többé-kevésbé kamatoztatni is tudott, mivel beválogatták az X-Faktorba. Igaz, messze nem jutott: a táborból hazaküldték azzal az indokkal, hogy egyetlen tiszta hangja sem volt éneklés közben. Virág is beletanult az influenszerkedés tudományába: legtöbb képén mintha másképp nézne ki, mint a valóságban vagy akár a villában láthattuk. Posztjaiban néha kiskutyákkal, nyuszikkal, kapualjban üldögélve vagy autó anyósülésén pózol. Azt viszont egyáltalán nem tudjuk, tetszenek-e a fotói 75 ezer követőjének, mivel letiltotta a kommentelés lehetőségét bejegyzései alatt.

VV Dani

Virág után térjünk is rá Danira, akivel egy párt alkottak a műsorban. Kovács Dánielről még kevesebb információ derül ki az Instagramját vizsgálva, mondjuk, posztjai közé gyakran becsúszik egy-egy hosszabb élő videó, amelyek nagy részében egymást szórakoztatják Virággal, és rájuk nézve hízelgő hozzászólásokat olvasnak fel. Dani többi bejegyzése főként reklám vagy szponzorált tartalom, és annak ellenére, hogy bemutatkozó szövegében saját Facebook-oldalát jelölte meg, oda kattintva még kevesebb információ derül ki róla.

VV Fru

Daniékon kívül összejött egy másik pár is a villában, de Fru és Renátó kapcsolatáról hamar kiderült, hogy a bántalmazó kategóriába esik, mivel a képernyők előtt nap mint nap szemtanúi lehettek a nézők annak, ahogyan Renátó megalázza és manipulálja Frut. Akkor szakértőket megkérdezve hosszabban is foglalkoztunk a témával, melyet ide kattintva elolvashat.

A ValóVilág után Tímár Fruzsina viszonylag hamar eltűnt a nyilvánosság elől, azóta sem láthattuk nyilatkozni, és az RTL Klub sem foglalkoztatta. Instagram-oldalára főként modellkedős képeket tölt fel, még menyasszonyi ruhában is látható. Érdekes módon Fru az egyetlen, aki minden nyomát eltüntette annak, hogy valaha is szerepelt volna a valóságshow-ban. Még áprilisban megtudhattuk, hogy Renátóval szakítottak; a hírrel kapcsolatban Fruzsina úgy fogalmazott, céljaira szeretne koncentrálni, bár az nem derült ki, hogy pontosan mik azok.

VV Renátó

Bakonyi Renátó közvetlenül a műsor után mesélt terveiről, amelyekben akkori párja, Fru is szerepelt. Mivel Renátó fodrászként, Fru pedig műkörmösként tevékenykedett, azt tervezték, hogy közösen nyitnak szalont Szombathelyen. Persze ebből semmi sem lett, mivel közben szakítottak. Renátónak az Instagram-oldalát nem, a TikTok-profilját viszont megtaláltuk, ahol mindössze egyetlen videó található, amiben a kocsiban ülve nyitott szájjal rágózik, fél szemöldökét felhúzva megigazítja gallérját. Ezen túl nem derül ki semmi arról, mivel telnek a mindennapjai az egykori játékosnak.

VV Digo

Az olasz származású Digo, rendes nevén Daniele Piancatelli elég hamar, az első párbajban kiesett a műsorból, így nem csoda, ha valakinek már a neve sem rémlik. Azután, hogy távoznia kellett a villából, letesztelte, mennyien ismerik fel egy pécsi bevásárlóközpontban, ahová csak azért ment, hogy lássa az emberek reakcióját a jelenlétével kapcsolatban. Azóta mindent megtesz, hogy minél több követőt szerezzen Instagram-oldalán, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a platformon szinte kivétel nélkül drága kocsik előtt, étteremben, medencében, félmeztelenül vagy falnak támaszkodva pózol olyan képaláírásokkal, mint például:

„csibészbe”.

Posztjai alapján róla sem derül ki semmilyen releváns információ, annyit azonban láthatunk, hogy – ahogy a legtöbb játékosnak – Digónak is a zenélés jutott eszébe, mint lehetséges út a befutásra. Ha csak egyszer rápillantunk Instagram-oldalára, talán nem lesz nehéz kitalálni, hogy mi látható főként a klipjében: autó, persze, hogy autó.

VV Gábor

Viszonylag hamar esett ki Gábor is a játékból, aki annyira idegesítette a többieket, hogy Bálint például lemondott a védettségéről, csak azért, hogy párbajon kiejthesse. Gáborral kapcsolatban még a játék során megemlékeztünk a tényről, hogy nincs ember, aki nála többet foglalkozna a frizurájával. Az utóbbi időben ő is megpróbálkozott a zenéléssel, méghozzá egy formációban, ami Kazzi x Szündi néven alakult meg, az Instagram-oldalán található fotók között van egy, ami felett nem tudunk napirendre térni: amelyiken David Guettával pózol. Cikkünk írása után VV Gábor letörölte az összes addigi Instagram-bejegyzését, így a fotót már nem tudjuk megmutatni.

VV Amanda

A ValóVilágban Ginával szoros szövetséget alkotó Amandáról még annyit sem lehet tudni, mint a többiekről, mivel privátra állította Instagram-oldalát, ahogy nem nyilatkozott egyszer sem azóta, hogy kiesett a játékból. Talán amiatt tűnt el a nyilvánosság elől, mert traumatikusnak élte meg, hogy a műsor legnagyobb szavazatkülönbségével maradt alul Mercivel szemben a harmadik párbajban.