Dua Lipa után szabadon: Bella Hadid is alulnézetből fotózza bikinis testét

Valószínűleg sokaknak nincs is ellenére.

Dua Lipa egy ideje szeret mindent alulnézetből dokumentálni: a jógagyakorlatait, a kedvenc szettjeit és a bikinis szelfijeit. Ezek annyira jól sikerültek, hogy bizonoysan megihlette jövőbeli sogórnőjét, Bella Hadidot is, aki készített egy képsorozatot ugyanebből a szögből. A fotókon mindössze egy barna színű bikinit és egy fejkendőt viselt. Lehet, hogy csak ennyi a titok ahhoz, hogy mi is ilyen jól nézzünk ki, ahelyett, hogy a Balatonon próbálunk találni legalább egy olyan beállítást a stég mellett, ami még tetszik is?