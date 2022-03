Szabó Zsófi karácsonykor azt mondta Shane Tusupnak, hogy még nem akar gyűrűt

Ennek ellenére sem hezitált az igenen.

Szabó Zsófi és Shane Tusup a Fókusz legújabb riportjában tűntek fel, ahol arról meséltek, hogy az úszóedző nemrég Monacóban kérte meg a műsorvezető kezét.

Szabó Zsófi számított meglepetésre, de gyűrűre pont nem.

Számítottam arra, hogy valamilyen meglepetés ér 22:22-kor február 22-én. De mivel karácsonykor mondtam neki, hogy nem szeretnék még gyűrűt, így nem voltam teljesen biztos benne, hogy meg meri lépni. De meg merte.

Ennek ellenére sem gondolja korainak a lánykérést.

Nem tartom korainak, de szerintem mind a ketten csak élvezzük, hogy szeretjük egymást, jól működünk együtt. Időközben rájöttem, hogy amennyire fontos neki ez, annyira fontos nekem. Nincs ezzel semmi gond.

Tusup régóta készült a lánykérésre, az anyja adta neki a tippet, hogy február 22-én, 22:22-kor kérje meg Szabó Zsófi kezét. A riportból az is kiderült, a műsorvezető nem is akart Monacóba menni most Tusuppal, mert a kisfia nélkül nem töltött még huzamosabb időt, ám végül belement az utazásba.

Az úszóedző egyébként nem tervezte meg mondandóját a lánykéréshez (a nagy kérdést is angolul tette fel), de ezek szerint jó szöveget tolt le, ha gyűrű került Szabó ujjára.