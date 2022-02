A Tinder-csaló egyik áldozata szégyelli, hogy anno hülyének nézte azokat, akik hagyták magukat átverni

Szerinte bárki lehet áldozat, akiben van empátia.

Februárban debütált a Netflixen A Tinder-csaló című dokumentumfilm, ami egy izraeli szélhámos, Shimon Hayut történetét meséli el: a férfi (aki Simon Levievre változtatta a nevét) egy gyémántkirály fiának kiadva magát ismerkedett a Tinderen és csalt ki hódításaitól közel 10 millió dollárt, hogy finanszírozni tudja az általa jól megszokott luxust.

Leviev ugyan a Netflixnek nem volt hajlandó nyilatkozni, azóta adott egy interjút, amiben állítja, ő nem szörnyeteg, csupán egy férfi, aki szingliként ismerkedni akart a Tinderen.

Az említett interjúra az egyik áldozata, Pernilla Sjöholm is reagált. Szerinte Simon Leviev továbbra is kizárólag önmagával törődik, amit nehéz látnia. Hozzátette, hogy annak idején, amikor csalókról olvasott, ő is azt gondolta, hogy az áldozatok vessenek magukra, amiért bedőltek, ezt azonban már bánja.

Az első gondolatom az volt, hogy úristen, ha ilyen hülye valaki, meg is érdemli. Nagyon szégyellem ezt kimondani, de korábban én is így gondolkodtam, most pedig rájöttem, hogy ilyesmi tényleg bárkivel megtörténhet

– mondta a Page Sixnek.

Pernilla Sjöholm úgy véli, akárki kerülhet hozzájuk hasonló bajba, aki empatikus, ellentétben Simon Levievvel, akiben nincs együttérzés mások irányába. Elmondása szerint viszont a történetnek vagy egy jó oldala is, hiszen ő és Cecilie Fjellhøy (akit a férfi ugyancsak adósságba taszított) legjobb barátokká váltak az incidens óta. Ahogy ő fogalmaz, esetükben valóban ára volt a barátságnak.

Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm és Ayleen Charlotte egyébként létrehoztak egy GoFundMe oldalt, támogatást kérve az adósságaik visszatérítésében. Egy hét alatt 45 millió forintnyi pénzt sikerült összegyűjteniük, a szám pedig azóta tovább gyarapodott.