Shay Mitchell második gyerekével terhes

Megmutatta, milyen nagy már a terheshasa.

2019 októberében írtuk meg, hogy megszületett a Pretty Little Liars sorozat színészének, Shay Mitchell első gyereke, akit Matte Babel nevű párjával közösen nevelnek. A terhességéről videósorozatot is készített és dokumentálta az életét addig a pontig, amíg meg nem született az Atlas névre keresztelt gyereke. Azóta most Instagram-posztban, a már jókora hasáról készült fotóval jelentette be, hogy második gyerekét várja, akinek egyelőre nem árulta el, hogy mi lesz a neve.

