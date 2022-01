A Való Világ és a Britney-Timberlake szakítás is idén lesz húszéves

Ijesztő belegondolni (főleg úgy, hogy a koronavírus-járvány a maradék időérzékünket is elvette), de ha az American Idol vagy az Avril-féle Complicated személyek lennének, most járnának egyetemre – de a Gossip Girl és az Alkonyat-finálé is legalább az általános negyediket járnák. Összegyűjtöttük a tíz, illetve a húsz évvel ezelőtti fontos popkulturális jelenségeket, pillanatokat.

Ez történt 2002-ben

A Britney Spears-éra

Bár az elmúlt hónapokban a gyámsága miatt szinte mindenki kapott ízelítőt abból, hogy milyen, amikor naponta ír a sajtó Britney Spearsről, a 2000-es évek első fele túlzás nélkül az énekesnőről szólt. Spears 2002-ben (és nem mellesleg 2012-ben is) a legjobban fizetett női előadó volt, karrierje kezdetén a dalai rendre a slágerlisták első helyéig kúsztak fel, ráadásul filmben is szerepelt – igaz, az Álmok útján leginkább rossz emlékként maradt meg az emberek fejében. Spears magánélete is inkább nyilvános volt, mintsem magán, kapcsolata Justin Timberlake-kel pedig pont 2002 elején ért véget – a pletykák szerint az énekesnő hűtlen volt. 2007-ben aztán eljött Britney Spears életében a mélypont (ekkor borotválta le a fejét, és támadt újságírókra esernyővel), az utána következő másfél évtizedet egy dokumentumfilm is feldolgozta.

Avril Lavigne, az anti-Britney

A kanadai Avril Lavigne-t a rock hercegnőjének is nevezték húsz évvel ezelőtt, becenevét pedig a mai napig őrzi – igaz, az őt övező figyelem finoman szólva is megcsappant az elmúlt két évtizedben. Avril Britney ellentéte volt: a nőies ruhák helyett ő például nyakkendőt és nadrágláncot viselt. A köztudatba 2002-ben került be, Complicated című számát elég sok helyen játszották, egyfajta tinihimnusz lett belőle. Később az újságok előszeretettel cikkeztek a két énekesnő rivalizálásáról, aminek ők maguk is alapot adtak, később viszont nyilvánosan is támogatták egymást.

Fantáziavilágok bűvöletében

Bár manapság a moziba járás kissé veszített élvezeti értékéből a pandémia miatt, a világ máig nem nőtt ki a sci-fi és fantasy filmek imádatából. Az elmúlt évtizedekből pedig három ilyen univerzumot érdemes említeni, melyeknek azóta sem csappant a népszerűsége. A 2002-es év egyaránt fontos mérföldkő volt a Harry Potter, A Gyűrűk ura és a Star Wars világ kedvelőinek életében is, elvégre mindhárom filmnek ebben az évben debütált a második része, amelyekről (az első részek sikerei után) biztosra vehették a készítők, hogy hatalmas érdeklődés övezi majd őket. Nem véletlen, hogy az említett szériák az elmúlt években folytatásokat is kaptak hosszas kihagyás után.

Új arcok érkezőben

A zenei tehetségkutatók is újdonságnak hatottak a 2000-es évek elején, az American Idol például 2002-ben debütált az Amerikai Egyesült Államokban. Bár a produkció egyfajta sztárgyárként funkcionált, nem mindenki tudta tartós ismertségre váltani a szereplését. Mindenesetre az első évad győztesére, Kelly Clarksonra még mindig sokan emlékeznek, de a műsornak köszönhetjük Carrie Underwoodot, Jordin Sparksot és Adam Lambertet is.

Itt a lét a tét

2002-ben a 2001-es, TV2-s Big Brother után az RTL Klub is megpróbálkozott a valóságshow-formátummal, szeptemberben kezdték sugározni a Való Világot. A realityt eleinte Stohl András és Czifra Noémi vezették, a fődíjat pedig Mészáros Szabolcs vitte haza. További érdekesség, hogy Majkát is az említett szériából ismerhette meg az ország, a rapper pedig azóta meglehetősen szép karriert futott be. Fiatal rajongói közül talán sokan nem is tudják, honnan indult kedvencük.

A kor játékőrületei

Bár 1999-ben dobták piacra, szóval nem kerek évfordulósak, de nem nagyon volt olyan iskola 2002-ben, ahol a szünetekben ne kerültek volna elő Yu-Gi-Oh! kártyapaklik. A játék esetében az sem volt gond, ha a lapok tulajdonosának fogalma sem volt, hogyan működnek a kombók, már önmagában menőnek számított az illető, ha a birtokában volt egy-egy kártya. Mikor pedig a tanítás véget ért, sokan siettek haza a számítógép elé, és vették elő a korszak kedvenc életszimulátorát, a The Simset. Utóbbi egyébként máig népszerű, a The Sims 4 egy csokor játékközösségeket hozott létre világszerte, és rengetegen várják már az ötödik verziót is.

És ez történt 2012-ben

2012 sem telt el világsláger nélkül, egyből kettőt is kaptunk, amik nem is különbözhettek volna egymástól ennél jobban:

márciusban még mindenki Carly Rae Jepsen számát, a Call Me Maybe-t hallgatta ronggyá,

számát, a Call Me Maybe-t hallgatta ronggyá, pár hónappal később pedig a Gangnam Style folyt a csapból is. Akkoriban nem volt TikTok, de ha létezett volna, biztosan azt nézhettük volna, ahogy a több százezer felhasználó ritmusra táncol.

Utóbbi klip cikkünk írásakor egyébként bő 4,3 milliárd (!) megtekintésnél jár a YouTube-on.

Nagybetűs lelepleződések

Bár Netflix sem volt még 2012-ben, sorozatok természetesen már bőven akadtak. A kor legnépszerűbb, főleg lányoknak íródó szériái akkoriban a Gossip Girl (Pletykafészek) és a Pretty Little Liars (Hazug csajok társasága) voltak. Micsoda véletlen, hogy a névtelen főgonoszokat éppen ugyanabban az évben leplezték le.

Uralkodói-alávetetti szerződés? Oké

A mozikban 2015-ben robbant be a Szürke ötven árnyalata-őrület, a trilógia azonban köztudottan könyvadaptáció, alapjául E. L. James 2011 és 2012 között íródott romantikus-erotikus regényei szolgáltak. A sokak által csak „mamipornóként” emlegetett műfaj hatalmasat robbant a maga idejében, a szerző írásai kézről kézre jártak a barátnők körében.

Búcsú a gyöngyházfényű vérszívóktól

2012 a könnyes búcsú éve volt, már ami Bella Swan és Edward Cullen elnyűtt szerelmi történetét illeti. Az Alkonyat-széria rajongói négy éven át várták, hogyan alakul a bárány és az oroszlán sorsa, már ha a könyveken nem rágták át magukat addig. A vámpírmozi utolsó része egyébként több szempontból is vitatott volt, sokakat kergetett őrületbe például egy bizonyos harcjelenet, ami néhány perc erejéig előrevetített némi akciót, majd kiderült, hogy minden csak egy látomás része volt.

Na, meg persze ott volt minden idők legindokolatlanabb CGI-bébije, Renesmee is, akinek az „arca” máig kísérti azt, aki valaha is látta a Hajnalhasadás második részét – nem beszélve a forgatáson résztvevő színészekről, akiknek kézbe is kellett fogniuk a kelléket. Nehéz eldönteni, hogy a baba valós, szerkesztetlen formája a vérfagyasztóbb, vagy az a generált arc, ami a film végleges változatába került bele – a lentebb látható videóban a bébi mindkét arca látható.

Szeretném, ha a világ jó előre megbocsájtana nekem ezért, mielőtt a film moziba kerül. Egy hétkilós mechanikai babát tartottam a kezemben, egyszerre kellett mozgatnom vele a testemet, miközben két férfi volt alattam, és mozgatta a baba kezeit. Egyikük bele is nyúlt a szemembe, szóval nem volt könnyű

– emlékezett vissza a forgatásra korábban a Rosalie-t alakító Nikki Reed.

Éhezők viadala-mánia

Miután a Harry Potter-filmek utolsó epizódjával 2011-ben befejezettnek tűnt a varázsvilágot bemutató széria, beköszöntött az Éhezők viadalának kora. A Potter-rajongók egy része átnyergelt a Katniss Everdeen-vonatra, majd három évig követték a lángra lobbant lány történetét. Az említett univerzum ugyan nem lett akkora siker, mint a Harry Potter, arra épp elég volt, hogy a rajongók elfoglalják magukat addig, amíg be nem harangozták a varázsvilág folytatásaként szolgáló Legendás Állatok-sorozatot.

+1 Megvolt a világvége?

Ugyanis tíz évvel ezelőttre jósolták. A jelenséget egy 5125 éves terjedelmű mezoamerikai naptár aktuális ciklusának utolsó napja vetítette elő, azt jósolva, hogy 2012. december 21-én végleg lekapcsolják a villanyt a Földön. Az említett világvégéből végül semmi nem lett, december 22-én ugyanúgy felkelt a nap, mint bármikor máskor. A pánik persze itt-ott megvolt, de a legtöbben nem vették komolyan a maja jóslatot, és azóta is viccelődnek azzal, hogy ha 2012-őt túlélték, nincs, ami az útjukba állhatna.