Johnny Depp új szerepet kapott

Nyáron kezdődnek a forgatások.

Johnny Depp egykor még olyan szerepekben tetszelgett, mint a Karib-tenger kalózainak Jack Sparrow kapitánya, vagy éppen a Legendás Állatok széria Gellert Grindelwaldja. A színész karrierje akkor látszott derékba törni, amikor 2020. novemberében a bíróság kimondta, nem hazudott a The Sun nevű lap, amikor asszonyverőnek nevezte Deppet. Ezt követően Hollywood hátat fordított neki, utolsó filmje, a Minamata tavaly decemberben debütált, azóta pedig nem is igen hívták sehova, bár több díjat is kapott 2021 nyarán.

A Variety a minap megerősítette, hogy a színész újra vászonra kerül, XV. Lajos francia királyt fogja alakítani egy Maïwenn által rendezett filmben. Terv szerint a forgatás már idén nyáron elkezdődik, és ugyan a film angol nyelven készül, Johnny Deppnek franciáján is dolgoznia kell a szerep kedvéért. A színész egyébként korábban élt is Franciaországban volt párjával, Vanessa Paradisszal és közös lányukkal, Lily-Rose Deppel.