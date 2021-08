Michael Caine és Johnny Depp is díjat kap Karlovy Varyban

Különdíjjal ismerik el munkásságukat.

Csak augusztus 20-án indul az idei Karlovy Vary-i filmfesztivál, de néhány díjazottban már így is biztosak lehetünk. A szervezők ugyanis bejelentették, hogy – a korábban közzétett Ethan Hawke mellett – Michael Caine és Johnny Depp is különdíjban részesül. Előbbi a filmművészethez hozzájáruló kimagasló munkájáért kap Kristálygömböt, és a fesztiválon bemutatják új, Best Sellers című filmjét, amelyben egy utolsó turnéjára induló, idős írót játszik.

Depp sem csak az elismerésért érkezik, hanem két olyan filmet is vetítenek, amelynek ő volt a producere. Az egyik a Minimata című Japánban játszódó dráma, amely egy higanymérgezést dokumentáló fotóriportert alakít, a másik pedig egy dokumentumfilm Depp kedvenc ír rockeréről, a kalandos életű Shane McGowanről. A Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowanről szóló korábbi cikkünket itt olvashatja: