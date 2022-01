Fedezd fel a télben rejlő szépséget és vegyél részt az Answear.hu nemzetközi fotópályázatán! (x)

#winterspiration

A télnek megvan a maga különleges varázsa. Nincs is ennél jobb időszak arra, hogy lelazuljunk és egy bögre forró csokival a kezünkben könyvet olvassunk vagy filmeket nézzünk. A téli sportok szerelmesei is megőrülnek ilyenkor, megtelnek a lejtők, a koripályák. A leghidegebb évszak kétségtelenül tettekre inspirál. Átérzed? Akkor vegyél részt te is az Answear.hu nemzetközi fotópályázatán, mutasd meg, te mit szeretsz legjobban a télben, neked mit jelent a Winterspiration. Nevezz és nyerd meg a vonzó nyeremények egyikét!

Az évkezdés tökéletes alkalom arra, hogy új szenvedélyeket találj, hogy valóra váltsd álmaidat és megtervezd soron következő kalandjaidat. Bár most még minden lassú, csendes és fagyos kint, hagyd, hogy ez a pillanatnyi szünet motiváljon az új és különleges időtöltések keresésére. Tanulj meg kötni, hívd át a barátaidat és főzzetek együtt, társasozzatok egyet, vagy vedd elő a szánkód, és irány a természet. Rajtad múlik, hogy milyen irányba indulsz, csak tedd meg az első lépést, majd örökítsd meg ezeket a varázslatos pillanatokat fotó vagy videó formájában, inspirálj másokat is a tél varázsának felfedezésére és nyerd meg a fődíjat!

Mit kell tenned?

Vegyél részt az Answear.hu nemzetközi fotópályázatának téli kiadásán. A szabályok egyszerűek: tölts fel egy fotót vagy videót február 15-ig az Instagram profilodra, amin megmutatod, te hogyan értelmezed a Winterspiration témát, neked mi a legjobb téli pillanat. Használd a kötelező #winterspirationhu hashtaget, és jelöld meg a fotón/videón az @answear_hu oldalát!

A fődíj 200 000 Ft készpénz, amivel valóra válthatod téli álmaidat, de gazdára talál ezen kívül 5×20 000 Ft készpénz is.

A legkreatívabb, leginspirálóbb fotókat és videókat télimádó zsűrink tagjai választják majd ki, akik mindenben megtalálják az inspirációt, sőt ők maguk is inspirációt nyújtanak másoknak minden nap:

Molnár-Szilágyi Szilvia – influencer, anyuka, egyéni vállalkozó, amatőr szakács

Nagy Niki – kreatív tartalomgyártó, fotós, utazó és divatblogger

Neubeller Réka – könyvszerző, graphic&content designer, a Wife Life Style blog írója

A pályázatról és a játékszabályzatról még többet a https://lifespirationstartshere.answear.hu/ oldalon olvashatsz.

Ne habozz, mutasd meg nekünk mi rejlik benned, mutasd meg a te téli inspirációdat!