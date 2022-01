Exatlon Hungary All Star: a műsorban derült ki, hogy két játékos egy párt alkot

Esztergályos Patrik és Pap Dorci még a műsor előtt jöttek össze.

Az Exatlon Hungary All Star hétfői részében kisebb izgalmakra és drámára is sor került, ugyanis kiderült, hogy két csapat egy-egy játékosa valójában egy párt alkot. Ez pedig amiatt derült ki, mert az első kiszavazáson, a pénteki adás során végül Esztergályos Patrik esett ki, akinek hiánya annyira felemésztette Pap Dorcit, hogy zokogni kezdett a kamerák előtt, és akit Novák Zalán igyekezett vigasztalni. Ezután Pap a kamerák előtt is elmondta, hogy mély érzelmek fűzik a kiesett játékoshoz, akitől nem tudott elbúcsúzni, mivel az ellenfél csapatban játszott.