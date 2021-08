Míkonosz, Dubaj, Párizs, Afrika – itt nyaraltak idén a magyar celebek

Tavalyhoz képest az idén már sokkal több lehetőség adódott az utazásra, amit a hosszú bezártság után érthetően sokan ki is használtak. Így tettek a magyar sztárok is, akik 2021 nyarán is Instagramon közvetítették, merre járnak, mit esznek, mit viselnek az üdüléseken. Volt, aki Afrikában vagy egy egzotikus szigeten pihente ki az év első néhány hónapját.

Rubint Réka és családja

Rubint Réka Instagram-oldalát pörgetve egyébként is rengeteg utazásról szóló posztot találunk, ám legtöbbször nem nyaralás, hanem munka céljából járja be a világot, hiszen különböző helyeken tornáztatja meg a vele tartó magyarokat. Júliusban viszont családostul elmentek Dubajba, ami – a fotók mellé tűzdelt címkék alapján – egyértelműen a nyaralásról szólt. Férje, Schobert Norbert a fotók alapján nem tartott velük, hacsak nem ő készítette az összes csoportképet. Rubint Réka egy fotót is megosztott oldalán, amin egy LEGO-boltban jártak, a bejegyzésben pedig megemlítette, hogy legkisebb fia, Zalán élete legjobbjaként és tökéletesnek aposztrofálta azt a napot.

Szilágyi Szilvia egyedül is nyaralt

Caramel felesége az idén több helyre is eljutott, egyszer a családjával, egyszer pedig egyedül. Július végén posztolta Instagram-oldalán, hogy férjével és kislányukkal Olaszország tengerpartján nyaralnak, természetesen homokos parton. A vakációról túl sok fotót azért nem osztott meg, egyetlenegy közös kép készült, amin mindhárman szerepelnek, mutatjuk:

Szilágyi Szilvia családi kirándulás mellett az idén egyedül is elutazott kikapcsolódni kicsit, méghozzá a Maldív-szigetekre. Az ott készült képek alapján akár gyaníthatnánk is, hogy egy profi fotós is vele utazott, de nem: Szilágyi egy helyi fotóst bérelt fel, hogy lefotózza őt.

Nádai Anikó és párja

Július végén Nádai Anikó is külföldön pihente ki az idei év fáradalmait, párjával, Hajmási Péterrel Krétára utaztak. Első nyaralásuk pillanatait természetesen Instagramon is megörökítették, egy fotóra még Nádai Anikó kisfia is felkerült. Medencénél, tengerparton, tengerben fekve, naplementével a háttérben is készültek fotók, azaz gyakorlatilag kimaxolták az ilyenkor kötelezően elkészítendő nyaralós képeket.

Zimány Linda és Míkonosz

Zimány Linda július közepét találta ideális időpontnak a nyaralásra, ugyanis ekkor utazott el Míkonoszra. Nem tudjuk, hogy Lindsay Lohan híres helyi klubjába ellátogatott-e, mindenesetre rengeteg fotót posztolt magáról, ahogy különböző, fehér lépcsők vagy a tenger előtt pózol. Természetesen a napozós és a bikinis fotók sem maradtak el.

Polgár Tünde és Polgár Árpád Afrikában

Polgár Tünde és férje egészen Afrikáig mentek nyaralni. A Seychelle-szigeteken pihenték ki a karantént, élményeikről pedig Polgár Tünde rengeteg fotót osztott meg, legyen az bikinis vagy éppen egy félmeztelen kép, ami a fényvédelem fontosságáról szól. Polgár még külön YouTube-videót is szentelt annak, hogy milyen ruhákat visz nyaralni, egy másikban pedig amiatt háborgott, hogy a nők ne legyenek „alulöltözöttek” még akkor sem, ha tengerparton vannak.

Hargitai Bea és a család

Hargitai Bea augusztus elején indult útnak családjával: Olaszországba mentek nyaralni. Az első fotókat Velencéből osztotta meg férjéről és gyerekükről, ahogy a város különböző pontjain pózolnak. Persze nem maradhatott el a gondolázás, amiről szintén készült néhány kép. Ezután tovább utaztak Pisaba, ahol a ferde toronynál fotózkodtak.

Cinthya Dictator három helyen is megfordult

Van, aki több helyre is eljutott az idén nyáron, például Cinthya Dictator, aki Horvátországban, Franciaországban és Olaszországban is nyaralt az elmúlt hónapokban. Párizsból még júniusban jelentkezett be Instagram-követőinek, ahol a Louvre előtt pózolt párjával, Molnár Tamással.

2020 januárjában kaptam harmincadik születésnapomra az utat, azonban márciusban törölték a járatot. Ekkor kezdődött a koronavírus okozta rémálom, ami után másfél évvel jutottunk el Párizsba

– írta közösségi oldalán a nyaralás körülményeiről. Ezután júliusban arról írt, hogy spontán elhatározás után vágtak neki a horvát tengerpartnak, pár nap kikapcsolódás céljából. Természetesen ezt is dokumentálta Instagram-oldalán, ahogy a következő kiruccanást is, amikor már Olaszországból posztolt.

Iszak Eszter Közép-Amerikában

Iszak Eszter utazásairól már két éve is írtunk, amikor összegyűjtöttük azt a hat magyar celebet, aki az egész kontinenst bejárta a nyáron. Az idén, a koronavírus után is kihasználta a lehetőséget az utazásra, ugyanis Dictatorhoz hasonlóan három helyre jutott el. A szokásosnál kicsit korábban, májusban indult el nyaralni, a közép-amerikai Panamába utazott, hogy meglátogassa ott élő barátnőjét. Ezután a Maldív-szigeteken készült képet posztolt, ezen barátja, Gyurta Dániel megkérte a kezét. A bejegyzésből kiderült, hogy az utazás hónapokkal korábban történt, tehát nem frissen posztolta a képeket. Június végén Horvátországból jelentkezett be Instagram-oldalán, ahová egy lánybúcsú miatt utazott barátaival.

Kiszel Tünde Horvátországig jutott

Kiszel Tünde az idén Horvátország mellett tette le a voksát, ahová lányával és nővérével utazott. Instagram-oldalán dokumentálta a nyaralást, amire még kutyáját is magával vitte, emellett pedig a dinnye alakú gumimatracát is megcsodálhatjuk. A horvát tengerpart mellett pedig belföldön, a Balaton különböző pontjain is eltöltött egy kis időt, szintén lányával, Hunyadi Donatellával.