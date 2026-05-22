Az orosz-ukrán háború kitörése óta 406 ukrán foglyot kínoztak halálra orosz börtönökben az ukrán ombudsman szerint – közölte az MTI. Minderről Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa beszélt egy pénteki kijevi rendezvényen.

Hadifoglyokat és civileket is kínoztak

A halálra kínzott ukránok között hadifoglyok és civilek is találhatók, akiknek fogoly státuszát vagy a nemzetközi vöröskereszt, vagy más források erősítették meg. Ők mint „pajzson tértek haza” – fogalmazott az ombudsman. A leggyakoribb esetekben a kínzások következtében eltört bordák és sérült belső szervek okozták a halált – tette hozzá. Kiemelte, hogy a kínzások után nem biztosítottak a foglyoknak orvosi ellátást.

Lubince egy olyan rendezvényen beszélt, melyen bemutattak egy dokumentációs projektet, mely az oroszok által alkalmazott kínzási formákat rögzítették. „…Oroszország 695 különböző kínzási formát alkalmaz, amelyek közé tartozik a fizikai és pszichológiai bántalmazás, valamint a szexuális erőszak. A hadifoglyokat fojtogatják, verik, elektromos sokkolót használnak ellenük, kutyákkal fenyegetik vagy támadják őket, olykor akár 18 órán keresztül egy helyben állásra kényszerítik őket, és amint guggolni kezdenek, azonnal fizikailag bántalmazzák őket” – mondta a biztos.

Több mint kétezer ukránt ítéltek el az oroszok

Lubinec arról is szót ejtett: ukrán adatok szerint 2112 ukrán állampolgárt ítélt el Oroszország jogellenesen a háború kezdete óta. Nemzetközi partnerek adatai alapján összesen 29 fogvatartási helyet azonosítottak, ebből 18 Oroszország területén, 11 pedig Ukrajna orosz megszállás alatti területein található. Ennél jóval több, 186 olyan helyet azonosított viszont az ukrán hírszerzés, ahol ukrán hadifoglyokat és civileket tartanak fogva a megszállt ukrán területeken és Oroszországban, beleértve Szibériát is.

Az ombudsman szerint erősebb nemzetközi nyomásra és felelősségre vonásra lenne szükség, és hangsúlyozta, hogy a gyenge reakciók azt üzenik Oroszországnak: következmények nélkül folytathatja ezeket a cselekményeket.