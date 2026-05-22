időjáráspünkösdhosszú hétvége
Belföld

Mutatjuk, milyen idő várható a pünkösdi hosszú hétvégén

időjárás
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 05. 22. 17:14
időjárás
Szajki Bálint / 24.hu
Hétfőn akár 32 fok is lehet majd.

Egyre melegebb délutánokra készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén, hétfőn helyenként már 30 foknál is melegebb lehet majd, írja az Időkép.

Már szombaton is sok napsütésre számíthatunk majd, csapadék nem várható. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap folytatódik a napos idő, a csúcshőmérséklet napközben 25–30 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.

Akár 32 fok is lehet

Hétfőn szintén sok napsütés várható, csapadék viszont nem, a csúcshőmérséklet napközben pedig

27 és 32 fok között alakul majd. 

Az Időkép figyelmeztet, hogy a hosszú hétvégén az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor nagyon erős lesz.

Jön a hidegfront

Még kedden is a napsütésé lesz a főszerep, szerdán viszont egy hidegfront érkezhet, helyenként viharos széllel, elszórt záporokkal, és mérséklődik majd a nappali felmelegedés is.

Kapcsolódó
Így változik a boltok nyitvatartása a pünkösdi hosszú hétvégén
A pünkösdi munkaszüneti napokhoz igazodik a boltok nyitvatartása fő szabályként.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ókovács Szilveszter saját költségén készíttetné el Forsthoffer Ágnesnek a házelnöki szék replikáját
A fideszes Koncz Zsófia és a tiszás Barna-Szabó Tímea segítette legjobban a pártjaik listás teljesítményét – kutatás
Az imaterembe költözhet a sajtó a Parlamentben, hogy az újságírók az ülésteremhez közelebb legyenek
Magyar Péter elárulta, mely országok uniós csatlakozását támogatja a közeljövőben
„Ez már büntetőjogi kategória” – riport az azbesztszennyezéssel érintett településekről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik