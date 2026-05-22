Mutatjuk, milyen idő várható a pünkösdi hosszú hétvégén

Egyre melegebb délutánokra készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén, hétfőn helyenként már 30 foknál is melegebb lehet majd, írja az Időkép.

Már szombaton is sok napsütésre számíthatunk majd, csapadék nem várható. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő. Vasárnap folytatódik a napos idő, a csúcshőmérséklet napközben 25–30 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban.

Akár 32 fok is lehet

Hétfőn szintén sok napsütés várható, csapadék viszont nem, a csúcshőmérséklet napközben pedig

27 és 32 fok között alakul majd.

Az Időkép figyelmeztet, hogy a hosszú hétvégén az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor nagyon erős lesz.

Jön a hidegfront

Még kedden is a napsütésé lesz a főszerep, szerdán viszont egy hidegfront érkezhet, helyenként viharos széllel, elszórt záporokkal, és mérséklődik majd a nappali felmelegedés is.