Danics Dóra: Olyan dolgok történtek, amiket a mai napig nem tudok feldolgozni még

Sok veszteség érte tavaly.

Az X-Faktor negyedik évadának győztese is nehéz időszakon van túl és nem csak azért, mert 2020-ban a többi zenészhez hasonlóan, az ő összes munkáját is lemondták. Danics Dórának a magánéletében is történtek veszteségek.

Hát, erről most nehéz beszélnem, mert elvesztettem a nagypapámat tavaly, elvesztettem a kutyámat tavaly. Tehát olyan dolgok történtek, amiket nagyon nehéz feldolgoznom, amit a mai napig nem tudok feldolgozni még. Egyik sem a vírus következtében, mégis ebben az időszakban, amikor befelé vagyunk fordulva, nincs munkánk, nincs mit csinálni és ez nagyon nehéz volt nekem. Hogy most már jobban vagyok-e, azt nem tudom megmondani, de dolgozom rajta

– mondta a Fókusznak az énekesnő, aki egyelőre a párkapcsolatokban sem szerencsés.