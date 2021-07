Musicalepizóddal indul A Simpson család 33. évadja

Lehet újat mutatni ennyi év után is.

San Diegóban a napokban tartják a Comic-Con rajongói fesztivált, melynek szombati napján a Fox beszélt kicsit A Simpson család hamarosan érkező 33. évadáról, egészen pontosan Matt Selman gyártásvezető árult el néhány részletet például a nyitóepizódról. Az új szezon The Star of the Backstage című nyitánya egy musicalepizód lesz, ahol mindenki énekelni fog az elejétől a végéig.

Olyan lesz, akár egy Broadway-musical, csupa ismert zenével.

Kristen Bell színésznő az epizód erejéig átveszi Julie Kavnertől Marge Simpson szinkronizálását az ének miatt:

Mind imádjuk Julie-t, de az énekhang egészen más dolog, mondjuk ki.

– nyilatkozta az Entertainment Weeklynek Selman.