Ördög Nóra kislánykori fotóját látva egyértelmű, hogy kire hasonlít Nánási Venci

A kommentelők szerint csak a hosszú haj a különbség.

A műsorvezető egy nagyjából 35 évvel ezelőtti fekete-fehér fotót osztott meg a követőivel, amin ő és az öccse szerepelnek. Ördög Nóra nemrég már posztolt egy kamaszkori felvételt magáról, de most az óvodáig nyúlt vissza.

Az azóta eltelt hosszú idő ellenére, a tévés le sem tagadhatná magát, de az is kiderült, hogy kisfia, Nánási Venci is ráütött, ami a kommentelőknek is azonnal feltűnt.