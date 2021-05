Totem címmel forog a TV2 új realityje, Ördög Nóra vezeti majd

Elkezdték forgatni a Totem című kalandrealityt a TV2-re, melyet a Bakonyban rögzítenek majd. Hét fős sztárcsapatok mérkőznek majd meg egymással a szarvasok és farkasok csapatában, kristályokat fognak keresni 10 millió forintos fődíjért.

„A farkasok és a szarvasok táborában hét-hét mindenre elszánt híresség csap majd össze, akik a nomád körülményekkel és a természet adta kihívásokkal dacolva, egy-egy instruktor vezetésével kincskeresésre indulnak, hogy győzelemre vigyék csapatukat, ezzel beteljesítve a régmúltból gyökerező hatalmi harcot” – állt a csatorna közleményében.

Ördög Nóra lesz a műsorvezető, aki elmondta:

A Totem azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és sok meglepetést tartogató műsor. Aki azt gondolná, hogy ismeri Magyarországot és nem tud újdonságot nyújtani neki a hazai táj, szerintem az is meglepődik majd, hogy milyen vadregényes tájakon zajlik a két csapat, a szarvasok és farkasok küzdelme. Tényleg elképesztő helyszíneket sikerült találnia a stábnak, kemény terep és nem mindennapi kihívások várnak a sztárokra, akiket – ahogy minket, stábtagokat is – a szeszélyes tavaszi időjárás is próbára tesz. Érdekes lesz nézni, hogy ki milyen egyéni utat jár be, mindenki nagy célokkal érkezett, bizonyítani akar.