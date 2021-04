Aidan karaktere is visszatér a Szex és New York folytatásába

A sorozat utáni második filmben is feltűnt már.

2021 januárjában jelentették be a hírt, hogy a 2008-ban véget ért kultikus sorozat, a Szex és New York új sorozat formájában tér vissza, mely And Just Like That… címen fut majd. A sorozatban a főszereplő, Carrie Bradshaw egy szerelmét, Aiden karakterét alakító színész, John Corbett megerősítette, hogy ő os szerepelni fog a sorozatban. Ő különben kapott egy kisebb jelenetet a sorozat után érkező második filmben is.

Azt viszont már eddig is tudni lehetett, hogy Samantha karaktere, Kim Cattrall nem lesz benne a sorozatban.