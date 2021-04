A kazánfűtőként is dolgozó Fülöp herceg narancsosládából került a Buckingham-palotába

Fülöp a brit királyi család egyik legizgalmasabb karaktere volt, miközben gyakorlatilag háttérbe szorulva kellett leélnie életét, hisz csak a királynő férje volt, aki ettől még nem lett király, sőt több dologról is le kellett mondania azért, hogy Erzsébet mellett lehessen.

Akármilyen dokumentumfilmet vagy romanticizált filmet és sorozatot nézünk meg a brit királyi családról és azon belül is Fülöp hercegről, azokban a herceget mind nagyon keménynek ábrázolják, amin gyerekkorát tekintve olyan nagyon sokat nem lehet csodálkozni. Mert bár Görögország és Dánia hercegeként született Korfu szigetén 1921 júniusában, közel sem volt felhőtlen gyerekkora. Másfél éves korában őt és családját szabályosan ki kellett menekíteni az országból, miután lemondatták a trónról I. Konstantin görög királyt. A legenda szerint egy narancsosládában rejtették el Fülöpöt, ami még ha így is volt, igazából csak egy vicces kis sztori ahhoz képest, amit a herceg gyerekkorában még átélt.

Anyja, Aliz battenbergi hercegnő a Windsori kastélyban született, akinek dédanyja Viktória királynő volt, ez pedig azt jelenti, hogy Fülöp anyai ágon vérszerinti rokona volt feleségének, Erzsébet királynőnek. Harmad-unokatestvérek voltak, mivel ugyanazok az ükszüleik – Viktória királynő és Albert herceg, akik pedig első fokú unokatestvérek voltak.

Miután száműzték a családot Görögországból, Párizsban telepedtek le. A harmincas évek elején Fülöp mind a négy nővére egy éven belül megházasodott és Németországba költözött, apja, András görög királyi herceg alkoholizmusba menekült, anyja pedig mentálisan belerokkant a történtekbe. A hercegnek, aki ekkor még mindig csak tízéves volt, ettől kezdve egészen addig, amíg Erzsébettel be nem költözött a Clarence-házba, gyakorlatilag nem volt állandó otthona. 1936-ban Kurt Hanh iskolájába, a Skóciában található Gordonstounba került, ami leginkább egy katonai kiképzőiskola volt. Később ide íratta be fiát, Károly herceget is. 1937-ben egy repülőgép-balesetben meghalt nővére, a nyolchónapos terhes Cecília, annak magas rangú náci férje, és két fiuk. Tizenhat éves volt ekkor Fülöp, aki részt vett nővére darmstadti temetésén az akkori náci Németországban.

Erzsébettel kötött házasságának köszönhetően Fülöpnek nemcsak otthona, de országa és új vallása is lett, illetve életében először tapasztalt állandóságot az életében, amiért cserébe gyakorlatilag elvállalta azt a munkát, hogy szolgálja országa királynőjét, aki egyben a felesége. Igaz házasságuk első négy és fél évében Erzsébet még nem volt királynő, VI. György halálával azonban kvázi szabadságuk is megszűnt, amit a Netflix The Crown című sorozata szépen fel is dolgozott. Az esküvő miatt Fülöpnek minden vele született címéről le kellett mondania, a hercegi címet viszont így is csak felesége uralkodásának ötödik évében kapta meg, amiért még a királynőnek is viszonylag sokat kellett harcolnia.

Esküvőjük előtt végezte el a dartmouth-i Brit Királyi Haditengerészeti Akadémiát, ahonnan a háború kitörésével azonnal aktív állományba került. Esetében ez azt jelentette, hogy négy hónapig kísérték a csendes-óceáni hadszíntéren az ausztrál expedíciós hadtest konvojait. De dolgozott a Földközi-tengeren is, az egyik hajón pedig ő volt a kazánfűtő.

Fülöp és Erzsébet először 1939-ben találkoztak, amikor Erzsébet még csak tizenhárom volt, Fülöp pedig tizennyolc. Évekig leveleztek, mire Fülöp 1946-ban megkérte Erzsébet kezét. Fülöp még az esküvő előtt lemondott görög és dán hercegi rangjairól, német származása ugyanis kissé kényes volt politikai szempontból a II. világháború után – ennek ellenére anyja családja után felvette a Mountbatten nevet. Az esküvő napján kapta meg VI. György királytól az Edinburgh hercege, Merioneth grófja és Greenwich bárója nemesi címeket. Esküvőjöket a BBC rádión közvetítette, világszerte többmillióan hallhatták azt.

A szokások szerint Erzsébetnek esküvőjük után fel kellett volna vennie férje vezetéknevét, ami akkor már a Mountbatten volt, ám ezt Erzsébet nagyanyja, Mária királyné közbenjárásával Churchill akkori miniszterelnök megakadályozta, amikor azt tanácsolta Erzsébetnek, hogy tartsa meg a Windsor nevet. Fülöp ennek kapcsán állítólag a következőt mondta egy barátjának:

Csak egy rohadt amőba vagyok. Én vagyok az egyetlen férfi az országban, aki nem adhatja a saját nevét tulajdon gyerekeinek.

1960-ban, több évvel Mária királyné halála és Churchill lemondása után a királynő indítványozta, hogy az ezután születendő utódaik már a Mountbatten-Windsor vezetéknevet használhassák. Mindez egyébként napokkal második fiuk, András születése előtt történt. Négy gyereke született Erzsébettől – Károly walesi herceg, Anna brit királyi hercegnő, András yorki herceg és Euárd wessexi gróf.

Az ötvenes évek végén már rengeteget pletykáltak arról, hogy Fülöp és Erzsébet viszonya megromlott, többi közt azért, mert Fülöp nehezen viselte, hogy felesége egyben a királynője is, akit állítólag meg is csalt, de ezeket nyilvánvalóan soha senki nem ismerte be és nem is fogja, úgyhogy megmaradnak az idők végezetéig mendemondáknak. Mint ahogy az is, hogy Fülöp parancsára gyilkolták meg Diana hercegnét – legalábbis évekig ezt hangoztatta a Mohamed Fayed, Dodi Fayed apja, miután 1997-ben a hercegné és akkori barátja, Dodi Fayed meghaltak egy autóbalesetben Párizsban.

Fülöp herceg komolyságán kívül ennek ellenkezőjéről volt leginkább híres. Sokszor előbb mondta ki a szavakat, minthogy végig gondolta volna azok következményét, és nehéz megítélni, hogy ezeket a legtöbbször politikailag inkorrekt dolgokat viccnek szánta, vagy komolyan gondolta-e. Olusegun Obasanjónak, Nigéria korábbi elnökének, aki egy tradicionális palástot viselt, azt mondta:

Úgy néz ki, mint aki lefekvéshez készül.

Egy kiállításon pedig, ahol ősi etióp tárgyakat mutattak be, így próbált viccelni:

Úgy néznek ki, mint amiket a lányom hoz haza az iskolai technikaórákról.

1967-ben egy lehetséges útjáról a Szovjetunióba így nyilatkozott:

Nagyon szeretnék eljutni Oroszországba, bár azok a szemetek a fél családomat megölték.

A legemberibb megnyilvánulása viszont kétségkívül az volt, amikor át kellett vágnia egy szalagot egy megnyitón, és azt mondta:

Ezennel megnyitom ezt a dolgot, akármi is legyen ez.

Egészen 87 éves koráig gyakorlatilag mindenféle betegséget megúszott és panaszmentesen élt, 2008-ban azonban tüdőgyulladással kórházba került. 2011 decemberében mentőhelikopterrel szállították kórházba koszorúér-elzáródás miatt, amiért még műteni is kellett. Ettől kezdve már sűrűbben voltak egészségügyi problémái és műtétei, többek közt valószínűleg ezért is döntött úgy, hogy 2017 nyarától gyakorlatilag nyugdíjba vonul.Fülöp herceg 2017. augusztus 2-án a királyi haditengerészet felvonulásán búcsúzott hivatalos kötelezettségeitől.

2017. november 20-án ünnepelték Erzsébettel 70. házassági évfordulójukat, ezzel pedig az első olyan brit uralkodópár lettek, akik megélték a platina-lakodalmukat. Fülöp herceg a brit királyi család eddigi történetének legtovább élő férfi-tagja volt.

Fülöp kívánsága az volt, hogy ne legyen nagy temetése, bár ezt valószínűleg nem tartják majd be, hisz az Egyesült Királyság egyik uralkodójáról van szó.