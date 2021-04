Fenéktetkója buktatta le a Dubaiban pucérkodó egyik modellt

Testvére sem tudta pontosan, miért van Dubaiban az egykor ügyvédnek tanuló ukrán lány, míg nem ismerte fel a képeken.

Mi is írtunk róla, hogy a múlt héten a dubai rendőrség letartóztatott egy csapat fiatal nőt, akik egy felhőkarcoló erkélyén pózoltak meztelenül. A fotók állítólag egy izraeli egy pornóoldalnak készültek, a fotózást megörökítő felvételek pedig villámgyorsan bejárták az internetet.

A Sun most arról írt, hogy a 11 letartóztatott ukrán lány egyikét, a 27 éves Jana Graboscsukot a fél fenekét lefedő tetoválása alapján azonosították be.

Öccse, a 20 éves Taras a lapnak azt mondta: ő úgy tudta, nővére nyaralni ment Dubaiba, de valamilyen fotózást is említett neki. Végül Jana tetoválása alapján állt össze neki a kép. A modell utolsó Instagram-bejegyzése is egy olyan fotó, amin egy hasonló felhőkarcoló erkélyén pózol fürdőruhában, mint ahol letartóztatták. A fenekén látható ábra pedig valóban ugyanaz, mint a fenti képen is látható tetkó.

Jana Graboscsuk egyébként jogot tanult, de nem sikerült elhelyezkednie az ügyvédi pályán, ezért először pincérnőnek állt. Később dolgozott még sörözőben és étteremben is, mielőtt nagyjából egy évvel ezelőtt elkezdett volna modellkedni. A letartóztatásuk előtt még mutogatta a Dubaiban lőtt képeit a családjának és a barátainak.

Vele együtt összesen 40 modell vett részt a fotózáson, amit a szigorú erkölcsöket valló Egyesült Arab Emírségekben – ahol egy nyilvános csókért is börtön járhat – letartóztatatással és kitoloncolással honoráltak.