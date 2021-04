Meztelenül pózolt tucatnyi nő egy erkélyen Dubaiban, letartóztatták őket

Letartóztattak Dubaiban legalább 12 nőt, miután a közösségi oldalakon terjedni kezdett egy videó, amin azt látni, hogy teljesen pucéran pózolnak egy felhőkarcoló erkélyén – jelentette a nemzetközi sajtó. A rendőrség őrizetbe vett egy orosz férfit is, akit a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a fotózás szervezőjeként jellemzett.

A videó a hétvégén kezdett el terjedni a közösségi oldalakon. A felvételen azt látni, hogy egy tucatnyi nő áll a Dubai Marina luxusnegyed egyik felhőkarcolójának erkélyén, teljesen meztelenül, miközben egy férfi fotózza őket.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E

— Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021