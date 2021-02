Terhessége alatt is marad a veganizmusnál Sáfrány Emese

Sáfrány Emese legújabb posztjában arról számolt be, hogy milyen változásokat eszközölt a táplálkozásában, mióta tudja, hogy várandós.

Nagyon fontos számomra, hogy az úgynevezett TNT táplálkozást kövessem, ami annyit jelent, hogy teljesen a növényi táplálkozást tartom, azaz kerülöm az adalékanyagokat, a finomított dolgokat, mint a cukor és a szintén finomított lisztet. Magyarán nem eszem édességet – igen itt jön a kérdés, és nem kívánod? Nem, egyáltalán nem… ennyi idő után eszembe sem jut enni csokit és semmi ilyesmit, a szervezet számára amúgy is haszontalan táplálék… akkor meg minek … szoktam mondani magamnak. Vegán vagyok több okból is, szerintem ezzel kapcsolatban mindenki döntse el maga, hogy szeretne az lenni vagy sem és hogy le tud-e mondani a húsról és az állati eredetű egyéb táplálékokról. Így ettem terhesség előtt és most is, csak most még többször, kisebb adagokban és bízom a testem jelzéseiben, így ha bármit megkívánnék várandósság alatt, azt megenném, de eddig semmi olyat nem kívántam, ami tőlem szokatlan lett volna.