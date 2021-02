Imádja a pörköltet a brazil exmodell, aki szeretne a magyar nemzet része lenni

A TikTokon 45 ezer követőt összegyűjtő nő odavan a Túró Rudiért, mindent tudni akar Magyarországról, ezért a magyarok lelkesen bombázzák őt közmondásokkal és nyelvtörőkkel.

Nehéz nyelvtan, gyönyörű helyek és sok-sok étel

– válaszolja Barbara, amikor azt kérdezem, mi az a három dolog, ami Magyarországról a leghamarabb jut az eszébe. A 25 éves Szalma Barbara São Paulo-ban született, anyai nagyszülei magyar származásúak, a család három éve az ő hatásukra döntött úgy, hogy Magyarországra költöznek, és megismerik a kultúránkat.

A Szalma család tagjai Brazíliában egy szinte csak magyarok lakta környéken éltek, a szülei egy banki konferencián szerettek egymásba. A nagymamája számos klasszikus magyar ételt készített nekik, így a hazai gasztronómiába már korábban is belekóstoltak. Barbara külföldön modellként dolgozott, jelenleg Pécsett tanul építészetet, mellette a TikTok-karrierjét építi. A magyar nyelv elsajátításában a követői segítségét kéri, szerinte a közösségi média erejét felhasználva kiválóan lehet nyelvet tanulni. 2020 első felében kezdte felfedezni a nyelvünket, az elmúlt évben jutott el alapszintre, azaz: képes bemutatkozni és egyszerű párbeszédekben helytállni. Az interjút angolul készítettük, de a kérdéseket azért magyar nyelven is elküldtük alanyunknak – gyakorlat teszi a mestert.

Lángos, kürtős kalács és Túró Rudi

Barbara – aki a TikTokon Babi Szalma néven (és szalmababi usernévvel) van fent – számos okból szereti Magyarországot, de leginkább a tradicionális ételeket kedveli.

Imádom a pörköltet és a krumplis tésztát, de mostanában a sajtos-tejfölös lángos a kedvencem. Szeretem a palacsintát, a dobostortát, a kürtős kalácsot, és élek-halok a Túró Rudiért

– sorolja a szerinte legjobb finomságokat. Megkóstolásukról pedig szórakoztató videókat készít a közönségének.

A közösségi oldalra a kijárási korlátozások kezdetén regisztrált, és mivel a karanténban nagyon unatkozott, ezért a magyar ételekről gyűjtött információkat. Egyszer csak megkóstolt egy Balaton-szeletet, és közölte az édesanyjával, hogy „ez nagyon jó”. Innen indult el a magyar hagyományokat megismerő úton.

„Trying Hungarian Food” – ez lett a szlogenje. Nem számított arra, hogy több mint 45 ezer követőt és másfél millió lájkot gyűjt össze a nyelvtanulást népszerűsítő felvételeivel.

Egy icike-picike pocok…

Az első videóiban portugálul, franciául, angolul és végül magyarul mutatkozott be. A magyar felhasználók körében olyan népszerű lett, hogy rendszeresen küldenek neki szavakat, mondatokat és viccesebbnél viccesebb nyelvtörőket. Ezeket önállóan felolvassa, aztán a Google fordító bejátszásával ellenőrzi saját magát. Ha valamit nem jól mond, szomorúan pillant a kamerába vagy grimaszokat vág.

Emberekkel könnyebb tanulni, mint könyvekkel, a TikTok segítségével meg tudom jegyezni a különféle kifejezéseket és a hétköznapi beszélgetések alapjait. Éppen ezért nincsenek nyelvkönyveim

– indokolta meg, hogy miért ezt a sajátos módszert választotta a világ egyik legnehezebb nyelvének memorizálására.

Ha könyvre nincs is szüksége, azt tervezi, hogy a koronavírus mérséklődésével magántanárt keres: célja, hogy folyékonyan és a lehető legjobban beszélje a magyar nyelvet.

Csodás tájak és gonosz taxisok

Barbara szerint a magyarok nagyon segítőkészek a fordításokban és a kiejtésben, épp ezért teljes mértékben hisz abban, hogy megtanulhat magyarul a TikTokkal. Bár összességében pozitívak a tapasztalatai a magyarokkal, de találkozott már önjelölt kritikusokkal az online és a valóságos térben is. Volt, aki kövérnek nevezte, és olyasvalaki is akadt, aki azt írta, hogy Babi soha nem beszél majd jól magyarul. Azt vallja, az efféle hozzászólásokban is a szépet és a jót kell keresni.

Magyarországon minden tetszik, és szeretnék része lenni ennek a csodálatos nemzetnek, ezért amikor azt mondják, hogy nem tudok magyarul, motivációként élem meg, hogy még többet tanuljak és még keményebben harcoljak.

Több rossz élmény fűzi viszont a taxisokhoz: némelyikük kihasználta, hogy nem ért tökéletesen magyarul, így több pénzt kért tőle a fuvarért. Barbara nem szeretne általánosítani, hiszen találkozott már olyan sofőrrel is, aki kedvezményt adott neki: az emberek különbözőek, Magyarországon és Brazíliában is vannak kedves és kevésbé kedves ismerősei.

Bár sokat hallott a nagyszüleitől az országról, saját maga is törekszik a csodáinak felkutatására. Budapest minden pontján megfordult már, bejárta a termálfürdőket; egyik legnagyobb vágya, hogy Egerszalókon is csobbanjon egyet. Szerinte a fővárosban varázslatos a hangulat, kiemelte a Duna-parti éjszakai sétákat. A kedvenc városa Pécs, de ellátogatott már Harkányba, Orfűre, Mohácsra és Kaposvárra is. Még van mit felfedezni, úgyhogy szüleivel országos kirándulásra készülnek.

A nagyanyja és a nagyapja meséltek neki a magyar történelemről, az építészetről pedig a tanulmányainak köszönhetően gyűjtött ismereteket. A közéletben még nem érzi magát jártasnak, de érdeklődik a politika iránt. Az egyetemista hisz az élethosszig tanulás elvében, ezért úgy érzi, sosincs megállás a fejlődésben.

A családja mindenben támogatja: apja rögzíti a tiktokos videóit, és ő szerzi be a szupermarketekből a megkóstolandó magyar ételeket, az édesanyjával együtt találják ki a közösségimédia-karrierhez és a nyelvtanuláshoz szükséges ötleteket. Extrovertáltnak jellemzi személyiségét, nem titkolja, hogy lenyűgözi a sztárok és az influenszerek élete, ezért még több rajongót szeretne. Imádja, ha az emberek felismerik az utcán.

Magyar brazil vagy brazil és magyar?

A nemzeti identitásra vonatkozó kérdésünkre Barbara azt válaszolta, magyarnak és brazilnak is érzi magát. Beszél portugál, angol, francia, spanyol és olasz nyelven, de célul tűzte ki, hogy – a magyar mellett – német, arab, mandarin és orosz nyelvórákat vesz. Missziója, hogy elterjessze a nyelvtanulás szépségeit; szeretné bebizonyítani, hogy némi erőfeszítéssel bárhol megértethetjük magunkat a világban – miközben tapasztalatai szerint a magyarok többsége a világnyelvnek tekintett angollal is küszködik.

A jövőt Magyarországon tervezi, a gyakori esőket és felhőket nem szereti, viszont a havazást mókásnak találja. Az oktatással meg van elégedve, és azt mondta, jó lenne, ha a leendő gyermekei ebben a mesés országban cseperednének fel. Azért azt is hozzátette, hogy a társadalomban erősíteni kell az elfogadást – éppen ezért mosolyra hangolja hazai tiktokos követőit.