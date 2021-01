Egy éve ilyenkor: Schobert Norbi kihúzta a gyufát a kismamáknál – celebek sora reagált

Egy évvel ezelőtt a 24.hu szemlézte először Schobert Norbi egyik videóját, ami aztán hatalmas lavinát indított el.

– mondta akkor.

Szavait a hazai ismert arcok se hagyták szó nélkül. Tóth Vera például azt üzente Schobertnek: ha neki elég egy mindig kerek popsi és egy gumicici, akkor uccu.

– tette hozzá.

Megszólalt Ráskó Eszter is – természetesen az ő reakciója főleg a humorra épült. A humorista Instagramra töltött fel egy posztot, aminek képaláírásában azt írta:

On my way to destroy your marriage with my leánykori alak,