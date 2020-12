Férjhez ment Szőcs Renáta, a Star Academy egykori győztese

Még mindig csak 26 éves.

Szőcs Renátának állítólag túl szexi volt ez a fotója, tiltotta is az Instagram

Évekkel ezelőtt a Star Academy című tehetségkutató-valóságshow hibridnek tűnő produkcióban szerepelt Szőcs Renáta, aki meg is nyerte a műsort. Azóta is előkerül a neve a médiában időről időre, mi például egy éve írtunk róla, mikor arról beszélt, hogy az utcára is fél kimenni, mert péniszfotókat kap egy ismeretlentől.

Most a Blikknek nyilatkozott arról, hogy férjhez ment a pandémia közepette, polgári esküvőjüket nemrég tartották meg:

Túlizgulós típus vagyok, így valamiről az ilyen nagy pillanatok előtt mindig megfeledkezem, a Star Academy válogatója előtt is hasonló történt. Az utolsó pillanatban derült ki, hogy otthon felejtettem a személyimet, a vőlegényem ment vissza érte a lakásba. Közben kiderült, hogy a kulcs meg nálam maradt, ezért emiatt is csúsztunk. Úgy tíz percet késtünk, de szerencsére az anyakönyvvezető nagyon türelmes volt. Azzal viccelődött, most derül ki, hogy igazán akar-e engem a vőlegényem.

Az énekesnő néhány hónapja elkezdett YouTube-ozni is: