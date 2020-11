Ha Gáspár Győző BeleValóVilág promója nem fog mémesedni, akkor semmi

Egészen elképesztőre sikeredett.

A ValóVilág10 természetesen megkapta a saját kisérőműsorát is, BeleValóVilág néven, amelynek vezetését a tavalyi évadhoz hasonlóan most is Gáspár Győzőre bízták. A tizedik széria indulásával párhuzamosan elkezdték reklámozni a BeleValóVilágot is, amelynek videóját Gáspár Győző is megosztotta Instagram-oldalán. A hatodik megtekintés után sem tudtunk megszólalni a látottaktól. A videó egy rave buli promójának is simán bemenne. Az egész úgy kezdődik, hogy Gáspár Győző egy lufis háttér előtt felveszi telefonját és egy hang tudatja vele, hogy idén is lesz BeleValó. Innentől kezdve pedig elszabadul a pokol, mutatjuk:

Kiemelt kép: RTL Klub II