Joe Biden máris mémesedett a futásával

Mielőtt győzelmi beszédét megtartotta volna Joe Biden, az új női alelnök, Kamala Harris invitálta fel a színpadra az Egyesült Államok újdonsült elnökét. Utóbbi ezt egy kisebb futással teljesítette, ami azonnal nevet is kapott az internettől:

Joe Jog.

Azaz Joe-féle joggolás. Tényleg olyannak tűnt, mint egy maratoni futó, aki az utolsó tíz métert már a közönség tapsára tette meg. Mint azt sokan írták a videó alá: ez már egy ikonikus futás marad.

BREAKING: President-elect Joe Biden takes the stage in Wilmington, Delaware, to address the nation. https://t.co/eJ4LLajSB6 pic.twitter.com/fQTOBOKjt7

— ABC News (@ABC) November 8, 2020