November végéig marad Budapesten az Emily Párizsban férfi főszereplője

Egy ötvenes években játszódó filmet forgatnak.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Lucas Bravo, az Emily Párizsban sorozat egyik főszereplője jelenleg Budapesten tartózkodik. Akkor még nem lehetett tudni, hogy milyen projektben vesz részt, most viszont a Nemzeti Filmintézet honlapjáról kiderült, egy kosztümös, ötvenes években játszódó filmet forgatnak, Mrs. Harris Goes to Paris címmel, amiben szerepelni fog A korona sorozatban is játszó Lesley Manville és A zongoratanárnőből ismert Isabelle Huppert is. Az film angol-magyar koprodukcióban készül és november végéig még biztosan tart a forgatás.

Kiemelt kép: Rindoff Petroff/Hekimian/Getty Images