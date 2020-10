Vilmos herceg vágyakozva nézett be egy KFC kirakatán, fájdalmas szóvicc lett az eredménye

A KFC is meglátta a fotókban a potenciált, és kétszer is szóvicceltek a helyzettel.

Vilmos herceg és Katalin hercegné királyi teendőiket végezték, ami után Vilmos az utcán(!) elsétált(!) – gyalog, a két lábával, mint egy halandó – egy KFC előtt, aztán megállt és bebámult a kirakaton, hogy megnézze, mit eszik az ablaknál ülő vendég.

Az egy dolog, hogy erről tényleg csodálatos fotó született, de a KFC brit twittere a helyzettel még viccelt is egy kicsit, amit sajnos nehéz átadni. Egyrészt megosztottak egy másik szögből készült fotót, ami talán a fentinél is jobban sikerült, másrészt játszottak egy kicsit a szavakkal és idéztek Az oroszlánkirályból, csak a mondatban szereplő king (király) szót felcserélték a wing (szárny) szóra az „Oh, I just can’t wait to be king!” (Alig várom, hogy király legyek) mondatban.

Hasonlóan borzalmasan lehet csak lefordítani egy másik poénját is a KFC-nek, akik ezek után még sajnálkoztak, hogy Vilmost nem nevezték „His Royal Highness” (Őfelsége) helyett „His Royal Thighness“-nek, amin meg azért kell nevetni, mert a thigh angolul combot jelent.

William whispered quietly to himself; “Oh, I just can’t wait to be wing” pic.twitter.com/oKlQPiV3YJ — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) October 20, 2020

Kiemelt kép: Jeremy Selwyn – WPA Pool/Getty Images