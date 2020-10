Miley Cyrus kutyáját megrázta az áram a The Voice forgatása közben

Rágcsálta a kábeleket.

Miley Cyrus egy reggeli műsorban mesélte el, hogy mi a legcikibb dolog, amit kutyái műveltek. Cyrus ekkor belekezdett egy történetbe, aminek nem lett túl jó végkimenetele. Az egész a The Voice műsorban történt, amiben Cyrus zsűriként volt jelen és az egyik adásra elvitte kutyáját, Little Dogot is. Már előre leszögezte, hogy a kutyájának semmi baja nincs azóta és a helyzetet azonnal orvosolták, amikor megtörtént.

A stúdióban mindenhol kábelek vannak. Ott volt minden versenyző, az emberek azzal voltak elfoglalva, hogy ki lesz a nyertes. Erre a kutyám fogta magát és elkezdte rágcsálni a képernyő kábeleit, amit mindannyian néztünk akkor. Hirtelen azt vettük észre, hogy rázkódni kezd és megrázta az áram. Ilyenkor nem szabad kinyitni a száját, mert aki hozzáér, azt is megrázza az áram

mondta, majd hangsúlyozta, azóta teljesen jól van a kutyája, aki átköltözött Cyrusék családi birtokára, Tennessebe.

Kiemelt kép: Presley Ann / Stringer/Getty Images