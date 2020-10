Nicki Minaj elárulta, hogy kisfia született

Eddig nem lehetett tudni a baba nemét.

Nicki Minaj terhességéről olyan keveset lehetett tudni, hogy lényegében ezen az tényen kívül nem is volt más információnk. Azt tudtuk, hogy ki a gyerek apja és azt is, hogy pár hete már megszületett a babájuk. Most, Instagramon egy bejegyzésben köszönte meg barátainak, akik között Kanye West, Kim Kardashian, Beyoncé és Jay-Z is beletartozik, a gratulációt. A posztban emellett kiderült az is, hogy kisfiúnak adott életet.

