Nicki Minajnak élete első szerelme lett a férje – íme a börtönt is megjárt Kenneth Petty

Nicki Minaj nemrég egy fotósorozattal jelenetette be terhességét. Egyelőre nem osztott meg túl sok információt a babával kapcsolatban, például, hogy mi a neme vagy terhességének hányadik hónapjában jár. Férje, Kenneth Petty nem egy „kirakatban éli az életét” típus, sőt, saját Instagram-profilja sincsen. Picit utánajártunk, hogy mit lehet tudni a kapcsolatukról és Petty-ről azon kívül, hogy a legtöbb közös fotójukon előszeretettel fogdossa a rapper fenekét.

Nicki Minaj nemrég tudatta a nagyvilággal, hogy férjével első gyereküket várják, így mi is elérkezettnek láttuk az időt, hogy kicsit jobban megismerjük Kenneth Petty-t, ha már ezentúl valószínűleg sok babás-családos kép szerepel majd a rapper Instagram-oldalán.

Nicki Minaj és Kenneth Petty kapcsolata 2018 decemberében lett nyilvános: Minaj posztolt magukról egy közös képet, majd szinte minden harmadik fotóján látni lehet Petty-t. Minaj saját műsorában, a Queen Radioban mesélt először Petty-ről, kiderült, hogy már hosszú ideje ismerik egymást, sőt, Petty volt élete első szerelme. 17 éves volt, amikor járni kezdtek, mindketten a New York-i Queensben éltek. Egy Twitter-bejegyzésében Minaj arról elmélkedett, hogy nincs annál fontosabb, minthogy férje kitartott mellette és szerette úgy is, hogy még nem volt hírneve, pénze és hatalmas feneke. Kapcsolatuk titka szerinte az időzítés, ugyanis jó időben és az életük jó periódusában fújta össze őket újra a szél. Azóta nem bírnak elszakadni egymástól, ezt kiválóan alátámasztják azok a fotók is, melyeken Petty különböző módokon taperolja a rappert.

Például így, itt éppen a fenekébe kapaszkodik:

De ha nem tartja Minaj a hátsóját olyan igyekezettel, mintha attól félne, hogy az egyszer csak leesik a helyéről, akkor a rapper dörgölőzik hozzá. Így:

Ha valamilyen csoda folytán nem taperolja, akkor sem kell Minaj nélkül eltöltenie egy árva percet sem: csináltatott ugyanis egy gigantikus méretű tetoválást a nyakára, amin az Onika felirat olvasható. Ez nem más, mint Minaj valódi keresztneve.

Az első közös Instagram-fotójuk után egyre több információ került a nyilvánosságra Pettyről: 42 éves és kos a csillagjegye, megjárta a börtönt, egyébként pedig regisztrált szexuális bűnöző. A The Blast magazin megszerezte azokat a bírósági papírokat, amelyek szerint évekkel ezelőtt emberöléssel vádolták Petty-t. Állítólag 2002-ben lelőtt valakit, és mivel a tárgyaláson bűnösnek vallotta magát, 2006-ban hét év börtönre ítélték, 2013-ban szabadult.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással: 1994-ben szexuális bűncselekménnyel vádolták meg, amit egy 15-16 éves lánnyal szemben követett el. Azt nem tudni, hogy a büntetésből végül mennyit ült le, de azt igen, hogy miután mindez kiderült, Minaj rajongói nyilván elég ellenszenvesen viszonyultak Petty-hez. A rapper főként ezért tiltotta le Instagram-oldalán a kommenteket szinte minden posztjánál. Miután a rajongók kedélye nem csillapodott, kénytelen volt megszólalni az ügyben. Végül az egyik bejegyzése alatt zajló kommentháborúban kelt pasija védelmére:

Ő 15 éves volt, a lány pedig 16… kapcsolatban voltak. De cseszd meg, internet! Nem ti fogjátok irányítani az életemet, pláne, hogy még a sajátotokat sem tudjátok!

Egy évvel később, 2019 júliusában is magas lángon égett a szerelem közöttük, így már a házasság is szóba jött Minaj és Petty között. Minderről a rapper ismét a Queen Radioban beszélt, kiderült, hogy mostanában a családalapításon jár az esze, nem mellesleg nemsokára feleség lesz. Pontosabban akkor azt mondta, hogy három hónapon belül. Még a szükséges papírokat is beadták, kétszer is, mivel először kicsúsztak a kilencvennapos határidőből (ennyi idejük van egybekelni a folyamat elindítása után, csak így lehet érvényes a házasság).

Egy hónappal később, ugyanebben a műsorban visszatértek a témához, ekkor Minaj már férjeként hivatkozott Petty-re, de az esküvőt még nem tartották meg, mivel túl elfoglalt volt, hogy nekiálljon szervezkedni.

Még dolgoznom kell az albumomon, ami sok figyelmet igényel, addig egyáltalán nem akarok még egy óriási esküvővel is foglalkozni. Az biztos, hogy férjhez megyek, mielőtt az album megjelenik, de a nagy esküvőt csak később tartjuk meg.

A lagzira végül októberben került sor, ami úgy derült ki, hogy Minaj Instagramon Mr. és Mrs. feliratú bögrékről készített videókat posztolt.

Úgy néz ki, Minaj és Petty minden évben eldöntik, hogy szintet ugranak a kapcsolatukban, bár nem tudjuk, hogy jövőre mit találhatnak ki, ami felülmúlja a házasságot és a gyerekvállalást is. Talán beújítanak egy háziállattal.

