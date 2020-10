A Step Into A Love Like This című számot imádják az emberek.

A Szikla felesége, Lauren Hashian énekesnőként tevékenykedik, nemrég mi is írtunk arról, hogy írt egy dalt férjének, amihez videóklipet is készített az esküvőjükről összevágva. A Szikla felesége írt egy dalt az első évfordulójukra, az esküvőből készült hozzá klip Ezeket a képsorokat eddig még nem láthattuk. A szám jó nagy siker lett, így készült egy globális verzió hozzá, amihez Hashian a pandémiahelyzet alatti esküvőkről, lánykérésekről kért videókat, ezt gyúrta bele a klipbe. Csomó könny, a szám és persze számtalan „igen” – ezt mind láthatjátok, hallhatjátok a klipben. Kiemelt kép: Instagram.com/laurenhashianofficial