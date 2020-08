Ezeket a képsorokat eddig még nem láthattuk.

Dwayne Johnson felesége, Lauren Hashian énekesnőként dolgozik Amerikában, férjével való egyéves évfordulójukat pedig úgy ünnepelte, hogy írt egy dalt a Sziklának. A Step Into A Love Like This címet kapó szerzeményről videóklip is készült, ami azért különleges, mert a lagziról készült bensőséges pillanatokat soha nem láthatta még a színész rajongótábora.

Most meghallgathatjátok a dalt, plusz megnézhetitek, milyen egy tradicionális hawaii esküvő:

