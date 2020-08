Éppen csak kilépett a bankból az összes megtakarításával, hogy segíthessen, azonnal megverték, kirabolták

Egy kaliforniai férfit néhány pillanattal azután, hogy kivette minden megtakarítását a bankból, hogy segíthessen a koronavírus-járvány miatt bajba jutott rokonain, kirabolták – írta a Daily Mail. Francisco Cornejo a bankból a kocsijához tartott, mikor a rabló lecsapott. A fekete kapucnis elkövető tettéről videó is készült, ahogy elfut a kiugrott vállal és horzsolásokkal otthagyott Cornejótól.

ROBBED OF LIFE SAVINGS: Man's $200,000 life savings ripped away during a beating in California bank parking lot. https://t.co/eFDAXhEtea pic.twitter.com/6hLQr7vmlY

— Eyewitness News (@ABC7NY) August 6, 2020