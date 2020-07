Sebestyén Balázs újra megszólalt az idősek kontra jogosítvány témában

Sebestyén Balázs a ma reggeli Balázsék című műsorban reagált legutóbbi megnyilvánulására, melyet azután tett, hogy egy idős házaspár felhajtott az M4-es autópályára a szembe sávba. A rádiós-műsorvezető kimondottan felháborodott az ügyben.

Kicsit finomított:

Nekem az a feladatom, hogy pontosan azért fogalmazzak így, hogy sok komment érkezzen, mindenki megbeszélje, megvitassa, vitatkozzon. Nyilván kicsit demagóg voltam, azért fogalmaztam így, hogy kicsit felakpják, kicsit foglalkozzanak vele. Pontosan tudom ugyanakkor a statisztikákat: értem, hogy a fiatalok is problémásak. Amit mondtam, nem azt jelenti, hogy te nem tudod, mennyi fiatal okoz balesetet. Nem szabad a kettőt összemosni. Mi a közlekedés ezen tényéről beszélgettünk, hogy igen, úgy csúsznak át idősek olyan állapotban, amit már nem szabadna. Én nem szeretek magyarázkodni, meg nem is szoktam, de értsétek meg, kell néha egy kicsit sarkosan fogalmazni. Iszonyat volt a felháborodás, hatvan pluszban minden régi Balázs show-nézőt elvesztettem. Elképesztő vicces kommenteket olvastam a 24.hu-n: »Ha egyszer találkoznánk a pirosnál, letolnálak az útról!«, »Te is leszel ennyi idős!«, satöbbi. Pro és kontra. Az, hogy én néha általánosítok, az a probléma jelenségét mutatja meg, hogy van egy ilyen probléma is. A kor egy állapot, én is leszek annyi, de ha hülye vagyok már és nem olvasom el a 72-t a táblán, majd megkérem Vikit, hogy vágja ketté a jogosítványomat.