Lady Gaga lassú halálnak titulálta, Madonna terrorizmusnak nevezte, Kanye Westet pedig az őrületbe kergeti

Nem új keletű probléma, hogy egyes zenészek albumai a tervezett megjelenés előtt kiszivárognak, a kétezres évek digitalizációja óta rendszeresen előfordul, hogy meghekkelik a legnagyobb előadókat. Lady Gaga – akinek a hetekben megint gondja volt az egyik albuma megjelenésével – szinte rekordtartó abban, hogy a dalait előbb halljuk, mint ahogy ő azt szeretné, de gyakran jár így Kanye West is. Madonna a jelenséget a terrorizmus egyik formájának nyilvánította, miközben persze az is előfordul, hogy egy előadó saját maga szellőzteti meg a lemezét.

Mégis hogyan jelennek meg előbb a számok a tervezettnél?

Egy lemezen az előadó mellett rengeteg ember dolgozik egyszerre, ilyenkor pedig könnyen előfordulhat, hogy a különböző verziókat, amit egymásnak küldenek e-mailen, olyan is láthatja, akinek alapvetően nem kellene. Lehet ez egy ismerősnek az ismerőse, vagy az előadó egyik barátja, aki titok címszó alatt megmutatja valaki másnak, aki viszont boldog-boldogtalannak tovább küldi azt egészet. Ugyanilyen baki előfordulhat egy kiadónál, ahol általában több száz ember dolgozik, és bárki hozzáférhet bármihez, így pillanatok leforgása alatt felkerülhet egy demo az internetre.

Összeszedtük a legemlékezetesebb idő előtti megjelenéseket!

Amikor a hackerek szívatnak-szivárogtatnak

Madonna 13. stúdióalbuma, a Rebel Heart 2014 decemberében jelent meg úgy, hogy még ő maga sem tudott róla. A tizenhárom számos album egy részét egy hacker szivárogtatta ki, emiatt az énekesnő a kiadójával együtt pár nappal később úgy döntött, feltesz belőle hat dalt az iTunes-ra. Mivel nagyon sok más előadó dolgozott az albumon (többek között Diplo, Avicii vagy Natalia Kills), így azt tippelték, nehéz lesz titokban tartani a maradék zeneszámokat, emiatt töltötték fel azokat legálisan is.

Madonna ekkor a lehetetlenre kérte a rajongóit: ne hallgassák a nem hivatalos dalokat, inkább vegyék meg azokat, amelyeket kényszerből adott ki.

Ezek a korai demo változatok, a fele nem is lesz rajta az albumon, a másik fele pedig megváltozott, és teljesen átalakult azóta. Ez a terrorizmus egyik formája

– jelentette ki, miközben feltette a kérdést: mégis miért nem hagyják a művészeket, hogy úgy adják ki a kezükből a kész terméket, ahogyan azt megálmodták?

Lady Gagának kis túlzással több száma szivárgott ki, mint ahány albuma van. Madonnához hasonló eset történt vele is, és ő sem hagyta ki azt a ziccert, hogy drasztikus kifejezésekkel illesse a jelenséget. 2011-ben a Born This Way című albumát promózta, ami májusban jelent meg. A második kislemez a Judas című szám lett volna, aminek a bemutatását egy hónappal korábbra, áprilisra tervezték. A számot azonban négy nappal a megjelenése előtt kénytelenek voltak kiadni, mivel kiszivárgott a dal demo változata, rossz minőségben, foszlányokban. Lady Gaga akkor ezt a helyzetet a popzene vészhelyzeteként titulálta.

Ez olyan, mint a lassú halál. Széttépték a dalt, mintha először a karját, majd a máját zúzták volna darabokra

– mondta egyik YouTube-videójában.

Dua Lipának idén jelent meg a második albuma. Neki már elég nagy baj volt az is, hogy a koronavírus miatt azon vacillált, hogy máskor kéne kihoznia a Future Nostalgiát, viszont a Redditen egyszer csak kiszivárgott az egész albuma. Végül egy hosszú Instagram-élőzés közben, keserves sírás közepette jelentette be, hogy kénytelen előrébb hozni a lemez megjelenésének dátumát április 3-ról március 27-re.

Marina Lambrini Diamandis, vagyis Marina and the Diamonds walesi énekesnő a rendőrséget is bevonta, amikor 2012-ben idő előtt felkerült a második nagylemeze, az Electra Heart legtöbb dala a Redditre. Nyomatékosan megkérte a rajongóit, hogy ne hallgassák meg a kiszivárogtatott számokat, mert csak ezzel állíthatják meg a terjedését. Azt is hozzátette, hogy minél több dal szivárog ki az albumról, ő annál lassabban tud dolgozni, mivel elveszi a kreativitását a tény, hogy nem abban a formában és módon kerülnek ki a számok a kezei közül, ahogy ő azt szeretné. Szerencsére nem idegesítette fel magát annyira, hogy úgy döntsön, félbehagyja az albumot.

Amikor nem a dal, hanem a videóklip szivárog ki

Kanye West zenéje valószínűleg már akkor sem lenne biztonságban, ha lenyelné a pendrive-ot, amire feltöltötte a dalait. Valamiért szinte minden évben előfordul legalább egyszer, hogy felkerülnek az internetre a félkész zenéi vagy épp a videói. 2013. július 8-án néhány weboldalon megjelentek részletek a BLKKK SKKKN HEAD című számhoz forgatott videóklipből. West ekkor Twitteren azt írta (később letörölte a bejegyzését), hogy Nick Knighttal öt hónapja dolgoztak a klipen, és szívszorító, hogy ez megtörténhetett.

Azt is hozzátette, hogy ez nem a végleges verzió, és követelte, hogy minden weboldal tüntesse el a még nem kész videófoszlányokat.

Sokak szerint az animált, Sims-karaktert megidéző vizualitás egyáltalán nem a végleges változat volt, csak annyira megsértődött, hogy inkább kiadta azt a változatot, ami kiszivárgott. Ez amiatt is bosszantó, mert így sosem tudjuk meg, hová fokozta volna még a klipet.

Amikor az előadó maga játssza ki a rendszert

2013-ban járunk, ekkor készült el Lady Gaga Artpopja, aminek az első kislemeze, az Applause egy héttel korábban a tervezettnél, augusztus 12-én jelent meg. A kiadó azt akarta, hogy ez a dal legyen az első szám, amit a rajongók hallanak, de Lady Gaga a fejébe vette, hogy az Aura című számot akarja bemutatni először. Mivel nem tudta meggyőzni a kiadót, fogta magát, és augusztus hatodikán saját maga, egy kamu profilról feltöltötte a dal demo, de jó minőségű változatát. Így végül is ő nyerte a meccset.

A streaming-szolgáltatók megjelenése A kétezres évek elején a zeneipar más struktúra alapján működött. Az előadók, ahogyan bárki más a termékeit, pénzért árulták, így nyilvánvalóan nagy problémát jelentett, ha otthon bárki lekalózkodhatott egy még meg sem jelent albumot az mp3-as lejátszójára, ráadásul olyan rossz minőségben, amitől napokig fájt az ember feje. Most, hogy létezik a Spotify és az Apple Music, ha korábban hozzájutunk egy számhoz, az sokak szerint már nem akkora tragédia, mivel, ha már úgyis megszerettük a dalokat, egyszerűen csak hozzáadjuk a lejátszási listánkhoz akkor, amikor az hivatalosan is megjelenik.

Amikor a türelmetlenség az oka mindennek

Kanye West kilencedik albumának először (Yandhi címen) 2018-ban kellett volna megjelennie, de mindkét beharangozott dátumot elnapolta. Végül felesége, Kim Kardashian egy évvel később, 2019-ben újra bepromózta, amit közben átkereszteltek Jesus Is Kingre.

Ezután West még jó pár hónapig nem volt hajlandó kiadni azt – annak ellenére, hogy ismét kihirdettek két új időpontot. Ezt a kavarást már a rajongók idegei sem bírták: Kanye West 2019 szeptemberében előadta az albumot egy tesztközönségnek, amit valaki rögzített is, és feltöltötte a Spotify-ra. Westnek mindössze annyi mondandója volt egészről, hogy mivel a dalokat jórészt elnyomja a közönség tombolása, így élvezhetetlen. Végül pár héttel később, 2019 októberében kiadta a lemezt.

Amikor annyira kiszivárgott, hogy még bulikban is játszották

Lady Gaga idén sem volt túl szerencsés, ugyanis több év után végre elkészült a hatodik lemeze, a Chromatica, amit eredetileg április 20-án adtak volna ki, de a koronavírus miatt úgy döntött, hogy május végéig elnapolja az album megjelentetését. Az első kislemez, a Stupid Love kiszivárgott, ami azért érdekes, mert egy hónappal azelőtt, hogy megjelent volna hivatalosan a dal, már több szórakozóhelyen is lejátszották, aminek az okát senki sem érti.

Bár Lady Gagát (valószínűleg a múltbeli történések miatt) ez már annyira nem is zavarta, a rajongók pedig megszerették a dalt, így a kiszivárgás egyáltalán nem befolyásolta a Stupid Love népszerűségét, sőt az is lehet, éppen ez segített abban, hogy hosszabb ideig legyen a slágerlisták élén.

Amikor valaki véletlenül bakizik

Egy szerencsétlen eseménynek köszönhetően 2007-ben a White Sripes friss albuma, az Icky Thump is megjelent a nélkül, hogy ők amúgy tudtak volna róla. Egy chicagói rádióadás műsorvezetője, DJ Electra teljes egészében lejátszotta a lemezt, de azzal nem volt tisztában, hogy még meg sem jelent az album, így a banda maga is a rádióban hallotta először a saját albumát. DJ Electra később azt nyilatkozta, hogy Jack White, a banda frontembere az adás után telefonon felhívta és ordítozott vele, valamint azt követelte tőle, hogy vállalja a felelősséget azért, hogy kiszivárogtatta az albumot.

Kanye Westtel zárjuk a listát: 2016 márciusában az Apple Music egyik dolgozója véletlenül élesítette az egyik dalát, így pár órára felkerült a hivatalos Apple Music oldalára a Saint Pablo című száma. Amint észrevették, orvosolták a hibát. A dal végül június közepén jelent meg újra. Ebben az esetben legalább volt kit hibáztatni.

Kiemelt kép: Christopher Polk/Getty Images for Coachella/AFP