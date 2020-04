Újra kinyitott egy kínai bolt, egy nap alatt 875 millióért vásároltak tőlük

Kínában elég nagy igény volt már a luxustermékekre.

Múlt szombaton tárta ki újra kapuit a vásárlók előtt a kantoni Hermès bolt. Ez Kínában a második legnagyobb boltja a luxustermékeket árusító vállalatnak. Az újranyitásra készültek is rendesen, a nagyon ritka, gyémántberakásos Himalayan Birkin táskából is, valamint a Birkin két kabátjából (amelyeket III. Napóleon Császári Gárdájának ruházata inspirált) is szállítottak a boltba.

A másik oldalról, az egész tartományból, Kuangtungból érkeztek az üzletbe a leggazdagabbak (egyébként is ez a régió a legjómódúbb Kínában), és vásároltak mindent: evőeszközöket, cipőket, bútorokat és bőrárukat is.

Ennek meg is lett a hozadéka: egyetlen nap alatt 19 millió jüant, vagyis majdnem 875 millió forintot hagytak ott a vevők a butikban.

Valószínűleg ez egy új rekord Kínában, bár a Hermès ezt eleddig hivatalosan nem erősítette meg. A WWD és kínai médiumok szerint viszont igen csak valószínű, erre utalnak a közösségi oldalakra felkerült bejegyzések is. Egy Atomniu nevű felhasználó például több képet is feltöltött a boltból, és azt mondja, hogy nagyjából 45 millió forintot hagyott ott, vett egy fekete krokodilbőr Birkin 30 táskát, valamint ruhákat, cipőket is.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a párizsi luxustermékeket árusító vállalat az első kantoni boltját bezárta az újranyitás előtt, a két bolt csapatát pedig egyesítette ebbe az extramodern, 550 négyzetméteres üzletben.

