A Disney 36 év után eltüntette Daryl Hannah pucér fenekét

Ugye mindenkinek megvan az 1984-es A nagy csobbanás című, amúgy meglehetősen ártatlan romantikus film, amiben a fiatal Tom Hanks karaktere és a sellőt alakító Daryl Hannah szeretnek egymásba? Az alkotás megtalálható a Disney+ kínálatában is, amire a Mickey egeres cég abszolút családbarát platformként tekint, és ezt annyira komolyan veszik, hogy 36 év után képesek voltak megváltoztatni a film egyik jelentét, méghozzá egészen nevetséges módon.

Allen és Madison egy tengerparton állnak, ahol a lány megcsókolja a férfit, majd visszafut a vízbe. Ezt a jelentőségteljes pillanatot hátulról rögzítette az operatőr, azaz pár másodpercig bárki rácsodálkozhatott Daryl Hannah pucér fenekének egy részére. 2020-ban ez a Disney számára annyira erkölcstelennek és a gyerekekre veszélyesnek számít, hogy a streaming szolgáltatás verziójában a korábbinál is jobban kitakarták a színésznő jelzett testrészét, méghozzá úgy, hogy digitálisan meghosszabbították a haját.

Disney+ didn’t want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om

— Allison Pregler 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020