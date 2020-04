Tapsvihar közepette hagyta el a kórházat a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust

A Twitteren egy felhasználó rövid, de annál femelőbb videót töltött fel a nagypapájáról, aki 84 évesen került kórházba, mert pozitív lett a koronavírus-tesztje. A leírás szerint a bácsi nem sokkal a teszt után be is lázasodott, tüdőgyulladása lett. A vírus az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket fenyegeti a leginkább.

A 84 éves nagypapa azonban legyőzte a vírust, hetekkel azután, hogy bekerült a kórházba, gyógyultan távozott.

Nem akármilyen felvezetéssel:

Here is my Granddad leaving the hospital after 2 weeks! He had tested positive for COVID-19 then ended up having Pneumonia. The drs said he was ‘deteriorating’ and the next 24hrs are ‘critical’ but God!

My Granddad is 84 years old and has beaten COVID-19.

Thank you NHS Staff pic.twitter.com/RuMGiWT2hh

— 🇯🇲 EMPRESS 🇯🇲 (@EmpressSapph) April 6, 2020