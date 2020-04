DJ Dominique apa lesz, már a gyerek neve is megvan

Tavaly októberben nősült Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique, harminchat éves párjával, Kingával pedig már gyereket várnak. A nászéjszakán fogant meg a gyerek, Várkonyi arról is beszélt a Story magazinnak, hogy egy hétbe telt, mire a kislánynak nevet találjanak. Az ötvenöt éves DJ úgy fogalmazott, Somló Tamás segített ebben:

Somló Tomi jóbarátom volt, az ő kislánya Lili, még egy dalt is írt hozzá, ez inspirált minket, hogy a Lilien nevet választottuk. Sajnos a koronavírus miatt már nem tudtuk a 4D-s ultrahangot megcsináltatni, de ennél nagyobb baj soha ne legyen. Nincs szülész-nőgyógyászunk, vagyis volt, elvileg van is, egy Szegeden élő és praktizáló családi barát, aki Budapesten is rendelt. Kinga hozzá járt, de most minden orvost visszarendeltek a helyére