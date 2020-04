Metrón vonaglás, egymáson fekvés – hat klip, amelyek 2020 tavaszán nem készülhettek volna el

Régi klipeket nézni mindig nosztalgikus, ugyanis olyan, ma már távolinak tűnő dolgok vannak benne, mint ezeréves mobiltelefonok, agyonszedett szemöldökök, félresikerült melírozott frizurák, vagy emberek, akik másfél méternél közelebb állnak egymáshoz, szaunáznak, esetleg össze-vissza fogdossák a metró kapaszkodóit. Klipekből kivágott GIF-ekkel emlékezünk azokra a mozdulatokra, amelyek annak idején természetesnek tűntek, ma viszont már tiltólistásak.

Kicsi a rakás

Közel tíz éve, 2010 májusában forgattak videót Kylie Minogue All the Lovers című számához. A helyszínt Los Angeles adta, a klip középpontjában pedig egyre meztelenedő, végül egymáson egy kupacban kikötő párok vannak. A jelenet két dolog miatt is elbukna most: nem szabad száz főnél nagyobb rendezvényt tartani, illetve a velünk egy háztartásban élőket leszámítva mindenkitől legalább másfél méteres távolságot kell tartani.

Tipi-tapi

A tömegközlekedési eszközökön bármihez hozzáérni eleve egy orosz rulett, pár hete viszont kifejezetten nem ajánlatos nemcsak bármihez hozzáérni, de eleve használni is azokat. Éppen ezért fura az a látvány, ami PSY több milliárdos nézettséget hozó klipjében, a Gangnam Style-ban szerepel: az énekes felszáll a metróra, ahol egy lány hirtelen vad táncba kezd, és a kapaszkodókból csinál rudat magának.

Archoz tilos

Természetesen Britney Spears ikonikus Oops!…I Did It Again számához is készült klip. Az énekesnő akkor még valószínűleg nem is sejtette, hogy az egyik legnagyobb mostani tabut csempészi majd a videóba: az arcához ér. A helyzeten az sem segít, hogy a szkafanderes srác még adja is alá a lovat.

Idősávos vásárlás

Az idősek megóvásának érdekében a kormány úgy döntött, április 11-ig a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között vásárolhatnak az élelmiszerboltokban és a patikákban. Éppen ezért nosztalgikus látni Sara Bareilles Gonna Get Over You klipjében, amikor belép a boltba és két, elég gyanúsan 65 év feletti férfival is találkozik.

Elvitelre

Megüthetné a bokáját 2020 tavaszán Alicia Keys is, aki You Don’t Know My Name klipjében kiszolgál embereket az étteremben, ahol dolgozik, ugyanis a kormány csak az elviteles ételek kiadását, illetve szállítását engedélyezte ezeknek a helyeknek.

Pajtások

A The Black Keys Tighten Up klipje játszótéren játszódik (ahol egyébként a gyerekek nem feltétlenül példamutatóan viselkednek egymással) – ezt most szintén bajos lenne leforgatni, ugyanis a játszóterek túlnyomó részét lezárták a járvány miatt.

Akik pedig példát mutatnak!

Hoztunk két olyan klipet is, amiknek készítői jóstehetséggel rendelkeztek már jó néhány évvel ezelőtt is.

Rihanna például a This Is What You Came For című zenéjéhez olyan videót kapott, amiben szó szerint a négy fal között, falra vetített erdőben táncol.

A Fifth Harmony pedig már 2016-ban felhívta a figyelmet a home office-ra, akkor jelent meg ugyanis Work From Home című videóklipjük, amiben az énekesnők arra kérik a férfiakat, ne dolgozzanak annyit, inkább maradjanak otthon velük.

