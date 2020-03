Mintha a celebek elfelejtették volna, hogy követőik a koronavírusos izoláció alatt is dolgoznak

Gwyneth Paltrow könyvírásra buzdít, mások befelé fordulásra és sorozatok nézésére, mintha a világon mindenki vakációzna. Csakhogy nem azért ül otthon most a bolygó nagy része, mert nincs jobb dolga, hanem mert a világjárvány miatt rákényszerülünk, hogy otthonról végezzük a munkánkat. Vagyis dolgozunk.

Mit kezdjünk a sok, ránk szakadt idővel? Végre lesz időd rendet rakni a gardróbszekrényben. Most végre időt szakíthatsz magadra. Lelassul az életed, eljött a befelé fordulás ideje. Végre elolvashatod az évek óta polcon porosodó könyveket. Megnézheted a világ összes sorozatát. Végre pihenhetsz.

Március közepe óta tömegével jelennek meg cikkek ehhez hasonló címekkel és tartalommal, a koronavírus miatt otthonülésre ítélteknek címzett unaloműző tanácsok osztogatásába pedig nyilván már a celebek és az úgynevezett influenszerek is beszálltak. Gwyneth Paltrow például azt írta,

most jött el az ideje annak, hogy mindenki megtanuljon játszani egy hangszeren, vagy nekiálljon nyelvet tanulni, esetleg programozni, rajzolni, festeni, vagy elkezdjen könyvet írni.

(Született is rá egy frankó reakció.)

Paltrow-hoz hasonlóan a magyar influenszerek és hírességek is elkezdtek hasonló tippeket osztogatni. Dukai Regina szintén olvasásra és filmezésre buzdít, illetve örül neki, hogy végre van ideje főzni, mosni és takarítani, továbbá nyugodtan teázni a teraszán. Zimány Linda ugyancsak főzéssel üti el az időt, ehhez ki is öltözött, mert szomorú, hogy nem tudja most hordani a ruháit, Debreczeni Zita pedig arról írt, hogy lelassult az idő.

Horváth Gréta sem tud mit kezdeni a rengeteg felhalmozott idejével, ezért hosszú listát írt össze, mit lehet csinálni otthon. Például rendet rakni a konyhaszekrényben, kiválogatni a kacatokat, szelektálni a gardróbban vagy a sminkek közt, kimosni a sminkecseteket, elolvasni a hónapok óta nézegetett könyvet, rendbe rakni a gondolataidat, összerakni az összes legót és kirakóst, amit a gyerek szobájában találsz, reggelire is meleget főzni. De Szilágyi Szilvi szerint is most jött el az ideje annak, hogy minőségi időt töltsünk magunkkal és a családdal, ahogy Polgár Tünde is arról ír Instagramján: most jött el az elmaradt beszélgetések ideje. A többiekkel ellentétben Labancz Lilla pedig nem tanácsokat osztogatott, ő szimplán csak szomorú volt, hogy most nem tud hova rendesen felöltözni, vagy kisminkelni magát.

Két YouTube-influenszer, Viszkok Fruzsina és Aviana Rahl pedig videós összeállításban mutatták meg, hogyan töltsük el kreatívan ezt a borzalmasan sok felesleges időt. Előbbi almás pite sütését meg kalligrafikus betűk rajzolgatását javasolja, utóbbi pedig azzal kezdi videóját, hogy a felnőttek is színezhetnek, de a többi tippjét már nem néztem meg, mert itt bezártam a videót.

Mintha elfelejtették volna, hogy követőiknek van munkájuk, és remélhetőleg most is dolgoznak otthonról, nem pedig az ablakban ülve sóhajtoznak, hogy mit kezdjenek magukkal.

A hazai celebek közül szinte csak egyvalaki volt, aki a koronavírussal kapcsolatban nem a lelassult időről meg arról írt, mi mindent kéne kezdeni unalmunkban. Rubint Réka egy posztjában kifejtette, hogy délelőttönként harmadik, hetedik és tizedik osztályos tanuló, délután takarítónő, szakácsnő és mosónő, este pedig edző.

Hol az a rengeteg idő?

Miközben ezeket a sorokat írom, délután kettő múlt pár perccel. Körülbelül másfél órával ezelőtt tudtam rendesen leülni a gép elé, hogy dolgozzak. Pedig nem két-három iskolás gyerekkel ragadtam itthon, akiket tanítani is kéne, csak egy hároméves bölcsődéssel. Életemben nem volt még ennyire kevés időm bármire is, nemhogy magamra, vagy arra, hogy sorozatokat nézzek és olvasgassak. Az a rengeteg énidő, ami az internet szerint a nyakamba szakadt a koronavírus-járvány okozta önkéntes karantén miatt, az elmúlt másfél hétben az én életemben egy tízperces könyvolvasásban merült ki, illetve abban, hogy megnéztem egy részt a Jóbarátokból, miközben a kádban feküdtem.

Ha az ember bejár egy munkahelyre, általában nem viszi magával a gyerekét. De nem is kell maga körül takarítania, pakolnia és mosogatnia, pláne nem főznie X személyre, majd a főzés után ismét mosogatnia és pakolnia, hogy tudjon dolgozni. Most azonban ugyanott van a munkahely, a bölcsőde/óvoda/iskola és a menza, és egy, jó esetben két embernek kell ellátnia nyolc másik ember munkáját. Vannak, akik most egyszemélyben lettek matektanárok, kémiatanárok, magyartanárok, tesitanárok, konyhás nénik és takarítónők, miközben a saját munkájukkal is kéne foglalkozniuk, na meg a fent említett cikkek szerint nem ártana arra a bizonyos befelé fordulásra is időt szakítani, hogy ne őrüljenek meg. Vagy megpucolni az ékszereket, aminél a jelenlegi helyzetben nyilván elképzelni sem lehet fontosabbat. Utóbbira tippeket a Vogue oldalán olvashatunk, esküszöm, nem én találtam ki, hogy a nagy izolációban gyűrűtakarítással kéne elütni az időt, ahelyett hogy egy egyszerű mozdulattal lehúznánk azokat az ujjunkról.

Persze nyilván nincs mindenkinek gyereke, és vannak, akik tényleg nem tudnak az elvégzett munkájuk után mit kezdeni magukkal, miután az ajánlások szerint nem nagyon lehet kimenni az utcára vagy másokkal találkozni, de több gyerektelen ismerősöm is arra panaszkodott, hogy amióta a lakásában ragadt, sokkal kevesebb ideje jut mindenre, és sokkal több időt tölt a munkáján felül a háztartással.

Jó, akkor készítsünk napirendet?

Az országos veszélyhelyzet kihirdetése utáni napokban rengeteg fotó került ki az Instagramra krétafalra rajzolt, jól megdizájnolt napirendekről, hogy a reggeli ébredés és az esti lefekvés közt ki miként osztja be az idejét a gyerekkel együtt, mikor van labdázás az udvaron, meg ebédfőzés, tanulás, munka és közösen eltöltött csodás szabadidő.

Naivan nekiláttam én is összeírni egy napirendet az eddigi életünk és az elmúlt időben otthon töltött napok tapasztalatai alapján, de öt perccel később hangosan kiröhögtem magam.

Ha a gyerek szempontjából készítek napirendet, akkor nem tudom hova bepréselni a mi munkával töltött időnket, ha pedig a saját szempontjaink alapján osztom be a napot, akkor a gyerek fog egész nap a tévé előtt ülni, amit egyébként is megun fél óra után, és aztán a fejünkre mászva könyörög, hogy menjünk vele festeni, gyurmázni vagy ugrálni a kanapén.

Persze simán lehet, hogy valakinek beválik, ha napirendet készít, de mindenkire érvényes, a koronavírus okozta járvány miatt otthonába szorult összes ember életét megkönnyítő kollektív jó megoldások vagy tanácsok most nincsenek. Csak biztatni lehet egymást, hogy bírjuk ki ép ésszel, és minél nyugodtabban ezt a pár hónapot, hogy aztán mindenki visszamehessen a munkahelyére kipihenni ezt a poklot.

Kiemelt kép: Fotó: Instagram/ Szilágyi Szilvia/Gwyneth Paltrow/Labancz Lilla / Grafika: Mészáros Juli