Soma Mamagésa szerint sok idős nem a vírustól betegszik meg, hanem az egyedülléttől, ezért megy ő is az anyjához

A Mokka stúdiójában valahogy termelhetik a koronavírussal kapcsolatban megszólalni vágyó celebeket, mert ma Soma Mamagésát sikerült becsábítani reggel, hogy Mádai Vivien és Istenes László arról beszélgessenek vele, ő hogy éli meg a jelenlegi helyzetet, továbbá miért gondolja azt, hogy „egy fantasztikus értékrend átrendeződésnek” vagyunk szemtanúi.

Mint mondja,

A fenntartható fejlődés az eddig volt fenntartható, és mint egy szülés, ez is fájdalmas, de megszületik valami új, és abszolút hiszek abban, hogy olyan új fog megszületni, ami nekünk embereknek és földanyának is jobb lesz

– kezdte, majd elmondta, olyan a helyzet, mintha egyszerre lenne karácsony és háború, tekintve a sok vásárló embert a boltokban. Hozzátette,

gondolatstop-technikát alkalmaz, így megválogatva a híreket.

Nem érti, hogy veszik a politikusok a bátorságot, hogy arról írjanak, hány ember fertőződhet majd meg a jövőben, sőt, a médiát okolja a rossz állapotokért, mert ijesztgetik az embereket a cikkekkel. Emiatt megy le az immunrendszere az embereknek, és megtámadja őket a vírus.

Az idősekről is beszélt, kiderült, hogy a felvétel után indul nyolcvanéves anyjához:

Nagyon fontos az együttérzés: én például most megyek le az anyukámért, és hozzuk fel vidékre, nyolcvanadik éves, nem hagyjuk sem kórházban, sem otthon. Tudom jól, hogy sok idős ember most nem a vírustól betegszik meg, hanem hogy nincs a szerettei körében. Tudom, hogy az is az egyik hozzáállás, hogy ne menj az idős ember közelébe, de ilyen alapon minden joghurtot meg vajat, meg mindent, amit a boltból veszünk, fertőtlenítenünk kell, mert valaki megfogta