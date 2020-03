Megnyalta a repülőgép vécéülőkéjét az influenszer – és el is magyarázta, miért

Miközben a világ nagy része épp az elszigetelődéssel és a higiéniás szabályok legalaposabb betartásával próbálja meg valamelyest visszatartani a koronavírus-járvány terjedését, Varga Viktor a napokban kilincset nyalogatva mutatta be, hogy nincs félnivalója.

Ha megfelelően kibosszankodta magát mindenki a felelőtlen idiotizmus megnyilvánulásán, akkor szólunk, hogy akadnak még Darwin-díjra hajtó influenszerek.

Például Ava Louise. A szőke fiatal lány, akit több mint 160 ezren követnek az Instagramon, 21 ezren a TikTokon, megnyalt egy vécéülőkét. Egy repülőgépen.

A videóba még azt is beleírta, hogy „Kérem, osszátok ezt, hogy az emberek lássák, hogyan kell a higiéniás szabályokat betartani egy repülőgépen.”

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020