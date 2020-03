Kulcsár Edina reagált a kommentre, amiben lelakottnak nevezték

A modell egy mosolygós, smink nélküli fotóval reagált arra a nem túl kedves kritikára, mi szerint bajok vannak a kinézetével.

Hogy egy kedves kommentelő szavaival éljek, eléggé le vagyok lakva. Szerintem ez nézőpont kérdése, bár az én esetemben szerintem arról van szó, hogy sokszor smink nélküli képet teszek ki. Sajnálom, ha ez valakinek azzal egyenlő, hogy le vagyok lakva. Ettől függetlenül egy boldog dolgozó anyuka vagyok, aki mellékesen várandós is és nem feltétlenül a külsőségekre fekteti a hangsúlyt, de ezt vállalom is. Csak, hogy megnyugodjon mindenki, hamarosan teszek ki olyan képet is, amin van rajtam smink, meg van csinálva a hajam és pont, hogy foglalkozom magammal…