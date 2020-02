Macaulay Culkin a maga módján reagált arra, hogy szerepet kapott az Amerikai Horror Storyban

Jön a tizedik szezonjával az Amerikai Horror Story, amiben Macaulay Culkin is szerepelni fog, derült ki nem is olyan régen. Ezzel a színész egy komoly produkcióval lendítheti be újra színészi karrierjét. Mindenesetre az erre adott válasza elég culkinos volt.

Mint Twitter-oldalán írta:

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what’s going on? Did I die again??

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 26, 2020