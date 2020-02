Borzalmas üzeneteket kap a hatalmas mellekkel megáldott modell

Egészen ijesztő üzeneteket is kap.

Sosem műtettem meg a melleimet. Az anyatermészet nagyon nagylelkű volt velem

– mondta a Mirror szerint Anastasia Berthier, akinek 34KK-s a mellmérete. Már 15 évesen is D-s kosarú melltartót kellett viselnie, ami feszélyezte, de idővel aztán kibékült ezzel. Még úgy is, hogy nagyon nehezen talál az alakjához megfelelő ruhát. Sokszor nagyobb méretet vásárol, amit aztán elvisz átszabatni a saját méreteire.

Nem sok nő van, akinek ekkora természetes mellei vannak, fit alkattal és aranyos arccal, szóval miért ne lehetnék boldog?

Bár a háta szokott fájni, ha sokáig áll egy helyben, a mindennapokban, a sportolásban – megfelelő sportmelltartóval – nem okoz neki gondot a melle, és a hasán is tud aludni.

Ugyanakkor a közösségi oldalakon elég ijesztő üzeneteket kap a Moszkvában élő modell. Vannak, akik zaklatják, és nem csak őt, barátait, családját és a fotósokat is, akikkel dolgozott. „Egy őrült srác” odáig ment, hogy

azzal fenyegetett, hogy kimegy a konyhába és felvágja az ereit, ha nem válaszolok.

Berthier állítja, „elég sok beteg emberrel” van dolga, mégsem hagyja abba a képek posztolását, mert a követői újból és újból inspirálják ehhez. Főleg, bár ebből kevés van, a nőktől kapott elismerő szavak esnek neki jól.

A modellkedés előtt grafikusként és tartalomgyártóként is dolgozott, és fest is, de azt mondja, ezekből nehezen élt meg. Az Instagram-oldalát 2018-ban indította, először a festményiről rakott ki képeket, majd a modellmunkáiból is, két év alatt több mint 510 ezer követője lett. Pontosabban két oldala is nagyjából félmillió követőnél tart, ugyanis az Instagram egyszer hat hónapra felfüggesztette a profilját, ami miatt indított egy másikat is.

Nem csináltam igazán semmi különöset, csak elkezdtem megérteni, hogy mely tartalmak kapnak nagyobb figyelmet és válnak virálisabbá.

A karrierváltása nem mindegyik családtagjának tetszett, van, akivel meg is szakította a kapcsolatot, mert pletykáltak róla a háta mögött. De szerencsére édesanyja és a barátai kiállnak mellette.

