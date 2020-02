Ferdítő fordítók, avagy így kapnak magyar címeket a külföldi filmek

Nemrég a Super Bowlon éledt újra Bill Murray-vel a Groundhog Day című film, amit itthon Idétlen időkig címen futott, részben azért, mert a történet egy időhurokba keveredő meteorológusról szól, na meg amiatt, mert vicces helyzetekbe keveredik a főhős. Ennél azért bátrabbak is voltak már a magyar forgalmazók, listát készítettünk a fordítói bűntettekből és bravúrokból, illetve megkértünk egy filmforgalmazót, mondja el, mire kell odafigyelni a fordításoknál.

Nézzünk először néhány példát a szokatlan címfordításra:

1. In Bruges > Erőszakik

Ha valaki a kevésbé jól sikerült vagy fura fordítások után kutat, hamar belefuthat Martin McDonagh filmjébe, aminek ha szó szerint fordítjuk a címét, Bruges-ben lesz, viszont a bérgyilkosokról szóló történet másfajta irányba vitte a magyar fordítókat. A Fórum Hungary így nyilatkozott az ügyben a Szinkronjunkie blognak néhány évvel ezelőtt:

Hónapokkal a film és az előzetese elkészülte előtt kaptunk egy pár mondatos leírást a filmről, ami egy bérgyilkosokról, szakmájuk szerint tehát erőszakos emberekről szóló, fekete humorral átszőtt krimi. Az Erőszakik cím ez alapján teljesen nyerő javaslat volt, büszkén vállaljuk, hiszen egyrészt fekszik a film stílusához, másrészt a legfontosabbat hozta, amit egy forgalmazó kívánhat: extra publicitást!

2. Guess Who > A csajom apja ideges

A romantikus vígjáték 2005-ben jelent meg Ashton Kutcherrel a főszerepben, aki apósgondokba ütközik, miután a barátnője hazaviszi őt bemutatni. Az eredeti cím egy kérdés, ami annyit jelent, „na, ki vagyok?”, ebben az esetben viszont a sztorira hagyatkoztak a fordítók.

3. Meet the Parents > Apádra ütök

Az összefonódott családi kapcsolatoknál maradva 2000-ben Jay Roach vígjátékszerepbe rakta Robert De Nirót, mint az ex-CIA-ügynök apóst, aki árgus szemekkel vizslatja lánya minden egyes kiválasztottját, akit csak bemutat neki – így járt a vő szerepére aspiráló Ben Stiller is. A cím eredetileg annyit jelent, találkozz a szülőkkel, itt viszont szó sincs arról, hogy túl egyszerű vagy semmitmondó (és emiatt érdektelen) lett volna, ugyanis az ötvenöt millió dolláros költségvetést hétszeresen hozta vissza a film a mozipénztáraknál Amerikában. A magyar fordítók az ütni igénél megmaradva készítették el a további filmcímeket, így született meg a Vejedre ütök és az Utódomra ütök.

4. Le Boulet > A tökös, a török, az őr meg a nő

Ezt a francia vígjátékot még 2002-ben mutatták be, alapvetően a cím annyit tesz, bilincs/béklyó, amivel a sztori szerint a börtönből menekülő főszereplőkre utalnak. Ezzel szemben a magyar fordítók úgy döntöttek, a címben inkább megnevezik a főszereplőket.

5. Big Momma’s House > Gagyi mami

Martin Lawrence vígjátékát elég gyakran játsszák a kereskedelmi tévék, 2000-es megjelenése óta elég nehéz kikerülni. Az eredetileg nagymama háza címet kapó filmből a nagyis álruhába bújt Lawrence felé vitték el a címet a fordítók. A színész későbbi filmje szintén áldozata lett ennek a fordítói technikának: a Black Knightnak, azaz fekete lovagnak Gagyi lovag címet sikerült adni.

6. Wrongfully Accused > Sziki-szökevény

Leslie Nielsen az egyébként szó szerint fordított Csupasz pisztoly-sorozat után is maradt a vígjátékoknál, 1998-ban szerepelt az értelmetlen című Sziki-szökevényben, ami több filmet is parodizált, de legfőképp Harrison Ford A szökevényét. Az eredeti címet (magyarul Tévesen vádolva) teljesen figyelmen kívül hagyták, a szökevény a film története miatt még érthető, de a szikire nincs sok magyarázat. A film magyar alcíme is maradt a jelzős szerkezeteknél: Ciki a muki, de cuki.

7. 2001: A Space Travesty > Csupasz pisztoly a (z)űrben

Ez a film a 2001: A Space Odyssey, azaz a 2001 – Űrodüsszeia paródiája, az már csak a magyar fordítókon múlt, hogy Nielsen korábbi sikerfilmjének, a Csupasz pisztolynak rendelték alá a fordítást. Egyáltalán nincs semmifajta köze a Csupasz-filmekhez, maximum a főszereplőben.

8. A Million Ways to Die in the West > Hogyan rohanj a veszTEDbe

Seth MacFarlane ezen vígjáték előtt készítette a Ted című filmjét, amiben egy beszélő plüssmedve volt a főszereplő, akit Tednek hívtak. Második filmje a Milliónyi mód, ahogy meghalhatsz a (vad)nyugaton címet kapta angolul, itt a magyar fordítóknál Seth MacFarlane munkássága egyet jelentett a Teddel, így beleszőtték a címbe azt a filmet – a színész ebben a filmben egyébként a főszereplő medvének kölcsönözte a hangját.

9. Notting Hill > Sztárom a párom

Hugh Grant egyik leghíresebb filmjében Julia Roberts-szel játszik együtt, ahol utóbbi egy menő filmcsillagot alakít, míg Grant egy könyvesboltot vezet, ahová egy nap betéved Roberts, a film pedig arra épül fel, hogy egymásba szeretnek. És mivel Roberts egy sztárt játszik benne, Notting Hill pedig csak egy előkelő londoni környék, ahol a film játszódik, így lett belőle Sztárom a párom.

10. The Man > Ki a faszagyerek?

Samuel L. Jackson ebben a filmben egy kemény zsarut játszik, a film eredeti címe pedig mindössze annyit jelentett, a férfi, amit a magyarra fordítók teljesen elhagytak.

Hogyan születnek a magyar címek?

Az egyik hazai filmforgalmazó, a Big Bang Media Kft. reklám- és termékmenedzserét, Páncél Gábort kérdeztük arról, hogy itthon miként zajlik a címadás folyamata, mi alapján születnek olyan filmcímek, amelyek néha teljesen eltérnek az eredetitől. Megtudtuk, sok esetben évekkel a film elkészülte előtt olvassák a forgatókönyvet, ami alapján megvásárolják annak forgalmazási jogát.

Gyakran a szinopszisnál is kevesebből dolgozunk, de az is előfordul, hogy a filmhez még nem is szerződtek le a színészekkel, amikor mi már olvassuk a forgatókönyvet, és törjük a fejünket

– mesélte Páncél.

Avagyország A 6:3, avagy játsszd újra Tutti és a Csocsó, avagy éljen május 1-je! című magyar vígjátékokon túl a magyar filmforgalmazók szeretnek avagyban gondolkodni a külföldi filmek fordításainál is, ilyenek voltak: Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson, Franciadrazsék, avagy francia Borat robbantani Eiffel-torony!, vagy Gézhelyzet, avagy kórház a káosz szélén.

A címadás folyamata közös ötletelés eredménye, a szerintük legjobban sikerült variációt kiküldik a film forgalmazójának jóváhagyásra. Arról is beszélt, ritka az, hogy külföldről azt kérik, bizonyos dolgok szerepeljenek a címben, a legtöbb esetben megelégednek a magyarázattal, amit a tervezett magyar címek mellé írnak. Ritkán fordul csak elő, hogy rájuk erőltetnek egy címet, mert külföldön már folytatásban gondolkodnak és tudják, hogy milyen néven akarnak brandet építeni.

A fordítás egy könyv esetében sem arról szól, hogy szó szerint lefordítod a szavakat. A filmből próbálunk kiindulni. Figyelembe vesszük a műfaját és a célcsoportját. Ennek megfelelően igyekszünk lefordítani az eredeti címet. Például most a The War with Grandpa esetében a szó szerinti fordítás helyett a Nagypapa hadművelet mellett döntöttünk. Más esetekben, ha ez magyarul nem kifejezhető, mert nincs rá megfelelő szó, akkor kell a sztoriból kiindulva kreatívnak lenni. Az így összegyűlt ötletekből pedig meg kell nézni, hogy melyik lesz igazán vonzó a közönségnek. Az aktuális kihívás a Sokkal több mint testőr (The Hitman’s Bodyguard) folytatásának a címe (The Hitman’s Wife’s Bodyguard), mert már az első cím is egy régi film címét fokozta.

A szakember elmesélte, hozzá köthető például a Thanks For Sharing (magyarul Vágyak szerelmesei), a Duck, Duck, Goose (Jönnek a kacsák) vagy az Anne Hathaway és Matthew McConaughey főszereplésével készült Serenity (magyarul Vihar előtt) című filmek magyar fordítása is.

A Duck, Duck, Goose egy ugyanolyan mondóka angolul, mint a Háp! Háp! Háp! Jönnek a kacsák!, így nemcsak a történet lényegét sikerült megragadni, hanem az eredeti jelentés másik vonalát is. Ennél érdekesebb az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című mozifilm, ami a sorozatgyilkos Ted Bundyról szól Zac Efronnal a főszerepben. Itt két kérdés adódott: Ted Bundy elég híres-e Magyarországon ahhoz, hogy csak a neve elvigye a filmet, illetve mely szavakat használjuk a fordításánál, hogy jól hangozzon, és mégis megtartsa a jelentését

– mondta Páncél.

Ahogy a szakember is fogalmazott, több filmcím-fordításnál megtörtént az, hogy az eredeti cím vagy lefordíthatatlan szójátékra épül, vagy olyan háttértudást igényel, ami a magyar nézőknek nem feltétlenül van meg. Ilyen James Cameron 1994-es akciófilmje, a True Lies, amit Igaz hazugságokként lehetett volna lefordítani, ehelyett a magyar forgalmazó maradt az eredeti címnél, kiegészítve a Két tűz között alcímmel, ami arra utalt, hogy a főszereplő Arnold Schwarzenegger titkolja felesége előtt a titkos ügynök munkáját, emellett a bűnözőktől is van félnivalója.

Most pedig nézzünk pár pozitív példát!

Az 1961-es Breakfast at Tiffany’s című Audrey Hepburn-mozi azzal nyit, hogy a színésznő a Tiffany ékszerüzlet előtt reggelizik, amire az angol cím is utal. Először könyvformában tört be Magyarországra 1972-ben Álom luxuskivitelben címmel, a filmhez 1973-ban készült magyar szinkron, a forgalmazók pedig maradtak a könyvcímnél. A Derült égből Polly esetében más a helyzet, ott az eredeti cím (Along Came Polly) nagyjából annyit jelent, Polly megérkezett. A főszereplője Jennifer Aniston volt, aki öt évre rá csinált egy másik romantikus filmet, Love Happens (szabad fordításban Beüt a szerelem lehetne) címmel, amit a magyar fordítók Derült égből szerelemnek fordítottak.

2007-ben készült egy animációs film Ratatouille címmel, ami Párizsban játszódik, főszereplője pedig egy főzni tudó patkány. A fordítók a francia nyelvre utalva egy aposztrófot helyeztek el a magyar címben, így lett belőle L’ecsó. 2005-től 2012-ig futott Amerikában a Weeds című sorozat, ami egy marihuánatermesztő és -terjesztő anyáról szólt, akit Nancynek hívtak. A magyar forgalmazók a Nancy ül a fűben címet választották, amivel egyaránt utaltak egy gyerekmondókára és a sorozat alaptörténetére.

Will Ferrell egyik leghíresebb filmje az A Night at the Roxbury (azaz Egy éjszaka a Roxburyben). A Roxbury egy szórakozóhely, ahová Ferrell a barátjával mindenképp be akar jutni, hogy hajnalig bulizzanak. A magyar fordítók a Diszkópatkányok címet adták, ami alapvetően egy figyelemfelkeltőbb cím az eredetinél.

Aki pedig kreatívnak érzi magát, vagy csak azt nézné, mások milyen viccesek, ajánljuk A bolygó neve Facebook-oldalt, ahol bárki írhat alternatív magyar címeket már létező filmeknek.

